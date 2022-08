Deal per Gutscheinkombi: 20-Watt-Schnellladegerät für 7 Euro

Dieser zieht abermals 50% vom Verkaufspreis ab und lässt das für 17,99 Euro gelistete Ladegerät so auf nur noch 7,19 Euro purzeln. 20 Watt per Power Delivery reichen aus, um Apples Schnelllademodus auch bei den neuesten iPhone-Generationen zu aktivieren und können sogar ein MacBook Air mit Strom versorgen. Üblicherweise kosten vergleichbare Netzteile mindestens das Doppelte.

Wer diese Produktseite des abgebildeten USB-C-Netzteils mit 20 Watt und Power Delivery Standard besucht, der kann zum einen den angezeigten 10-Prozent-Coupon per Mausklick aktivieren und zum anderen den Gutscheincode DEYM20AWH beim Checkout an der Amazon-Kasse eingeben.

Insert

You are going to send email to