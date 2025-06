Push-Werbung für Kinotickets: Apple verärgert Nutzer

Apple hat in den USA per Push-Mitteilung für den hauseigenen Kinofilm „F1 The Movie“ geworben. Eine Aktion, die vorhersehbare Beschwerden von Apple-Kunden provoziert hat. Aber Apples Marketing-Team scheint den Erfolg von Apples Filmabteilung inzwischen höher einzustufen als das Benutzererlebnis von iPhone-Käufern.

In Onlineforen und sozialen Netzwerken sind seit gestern zahlreiche Beschwerden diesbezüglich aufgeschlagen. Apple nutzt seine Wallet-App dafür, einen Rabatt beim Kauf von zwei oder mehr Kinotickets für den Film anzubieten.

Der in Deutschland unter dem Titel „F1 Der Film“ laufende Film dürfte aktuell die wichtigste Produktion für Apple TV+ sein und läuft von morgen an in den Kinos. Der Streaming-Start auf Apple TV+ soll dann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Kinowerbung auch in Apples TV-App

Hierzulande sind uns zwar noch keine Berichte über Werbung für den Film per Push-Mitteilung begegnet, man darf sich allerdings fragen, ob die an prominenter Stelle in Apples TV-App platzierte riesige Bannerwerbung für Kinotickets für den Film im Sinne aller Nutzer ist. Apple will offenbar nichts unversucht lassen, um den Erfolg des Kinostarts zu sichern.

Verstoß gegen die eigenen Richtlinien

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass Apple Push-Mitteilungen mit Werbung für eigene Dienste verschickt. Wir haben bereits in der Vergangenheit öfter über dieses Thema berichtet, als Nutzer nicht nur Push-Werbung für Apples Videodienst, sondern auch für Apple Music oder schlichtweg die Aufforderung zum Kauf eines neuen iPhones erhalten haben.

Während Werbung per Push-Mitteilung offiziell über lange Zeit hinweg komplett verboten war, hat Apple diese Regelung vor fünf Jahren wohl auch im eigenen Interesse gelockert. Laut Apples Entwickler-Richtlinien sind Push-Mitteilungen für Werbe- und Direktmarketingzwecke nun zulässig, dies setzt der Regelung zufolge jedoch voraus, dass sich die Kunden ausdrücklich dafür entschieden und in der Benutzeroberfläche der App ihre Zustimmung gegeben haben. Nur können sich die aktuell betroffenen Nutzer nicht daran erinnern, wann und wo sie dieses Häkchen gesetzt haben.