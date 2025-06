LED-Pflanzenlicht mit App-Anbindung für 25 Euro

Die LED-Pflanzenlampe von BBSolar haben wir im Februar allen Nutzern empfohlen, die früh damit beginnen wollten, eigene Tomaten oder was auch immer sonst vorzuziehen. Aktuell haben wir gerade den längsten Tag des Jahres hinter uns gelassen und dementsprechend dürfte der Bedarf an solchen Pflanzlichtern überschaubar sein. Die Lampe ist jedoch gerade zum bisherigen Bestpreis erhältlich, das könnte natürlich mit den langen Tagen zusammenhängen. Aber vielleicht mag sich ja schon jemand ein wenig für die dunkle Jahreszeit rüsten.

Wenn ihr den Rabattcode für 37 Prozent Preisnachlass auf der Produktseite aktiviert, fällt der Kaufpreis für die Lampe von 39,99 Euro auf nur noch 25,20 Euro. Und das ist die Pflanzenlampe mit App-Anbindung auf jeden Fall wert.

Die Lampe besteht aus zwei flexibel verstellbaren und mit LED-Leisten bestückten Schwanenhälsen, die mit einer kräftigen Klammer am Fensterbrett oder an einem Regal befestigt werden können.

Die beiden Lichtleisten sind mit jeweils 69 einzelnen LEDs bestückt, wovon 94 weiß, 24 rot, 14 blau und sechs „fernrot“ leuchten und alle zusammen eine Gesamthelligkeit von 2.500 Lumen erzeugen können. Die unterschiedlichen LEDs erlauben es, ein jeweils auf die unterschiedlichen Wachstumsstadien der beleuchteten Pflanzen optimiertes Farbspektrum darzustellen.

Detaillierte Voreinstellungen per App

Die Konfiguration der Beleuchtung – also das gewünschte Spektrum sowie Helligkeit und Einstellungen für Zeit der Beleuchtung – erfolgt mithilfe einer zugehörigen App über WLAN. Hierfür wird ein kostenloses Benutzerkonto benötigt, was in der Folge auch die ortsunabhängige Bedienung über das Internet ermöglicht. Ergänzend dazu ist ein einfacher Ein-/Aus-Schalter in das Stromkabel der Lampe integriert.

Positiv ist noch zu erwähnen, dass man die beiden Leuchtarme jeweils separat konfigurieren kann. In der App zur Lampe findet sich auch eine Datenbank mit verschiedenen Pflanzenarten, die alternativ zur manuellen Konfiguration eine einfache Einrichtung der Beleuchtung ermöglichen.

Falls ihr euch für den Kauf entschließt, achtet darauf, dass ihr den Rabattgutschein aktiviert und prüft ergänzend noch den beim Kaufabschluss angezeigten Endpreis.