Für den Urlaub: TSA-Schlösser mit „Wo ist?“-Integration

Passend zum Beginn der sommerlichen Ferienzeit bieten gleich mehrere Hersteller mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatible Kofferschlösser an, die dem TSA-Standard entsprechen.

TSA steht eigentlich für die US-Behörde Transportation Security Administration, mit der Abkürzung wird mittlerweile aber auch ein Standard für Kofferschlösser bezeichnet, die von Sicherheitsbehörden für Durchsuchungen mit einem Generalschüssel geöffnet werden können. Neben den USA wird der TSA-Standard inzwischen auch von den Behörden anderer Länder genutzt. Man erkennt die kompatiblen Produkte in der Regel an dem roten, diamantförmigen „Travel Sentry“-Logo.

Falls ihr allerdings ein solches Schloss bestellen wollt, müsst ihr aufpassen. Nicht alle Angebote sind auch in Deutschland auf Lager. Teils werden die Schlösser aus dem Ausland verschickt, was sich in langen Lieferzeiten niederschlägt.

Teils mit Akku, teils mit Batterie

Die günstigste direkt lieferbare Variante wäre das über Galaxus zum Preis von 30,89 Euro angebotene 4smarts SkyTag, das sich über USB-C aufladen lässt. Ebenfalls über Galaxus bekommt man das Key Smart Smart Lock zum Preis von 35,69 Euro, darauf muss man allerdings mindestens zwei Wochen warten, und statt eines wiederaufladbaren Akkus werden hier Knopfzellen verwendet.

Bei Amazon ist das Boompods Tracker Lock für 34,99 Euro die günstigste sofort lieferbare Option. Der Hersteller selbst bietet das Schloss sogar noch günstiger an, allerdings ohne Angaben zur Lieferzeit. Auch hier ist es unserer Meinung nach positiv zu bewerten, dass das Schloss über einen integrierten Akku verfügt und über USB-C geladen werden kann.

Weitere bei Amazon erhältliche Varianten wie das SBS Track My Lock (33,36 Euro) und das Decuil Gepäckschloss mit Tracker (31,65 Euro) sind aktuell nur mit längeren Lieferzeiten aus dem Ausland erhältlich.

Objekte in Apples „Wo ist?“-App

Seit Apple die Hürden für die Anbindung von Produkten an sein „Wo ist?“-System gesenkt hat, sehen wir uns einer fast schon unüberschaubaren Menge an kompatiblen und teils auch extrem günstigen Produkten gegenüber. Achtet in diesem Zusammenhang jedoch immer darauf, dass man nicht unbegrenzt Dinge zur „Wo ist?“-App hinzufügen kann.

Aktuell liegt das Maximum für alle Elemente zusammen bei 32 für jede Apple-ID. Hier zählen neben AirTags und deren Alternativen sowie anderes mit „Wo ist?“ kompatibles Zubehör auch die in der App aufgeführten AirPods. Dabei werden die AirPods Max als ein Objekt gewertet, AirPods und AirPods Pro der 1. Generation als zwei Objekte und AirPods Pro der 2. Generation gelten als drei Objekte.