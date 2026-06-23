Beie Verkehrswarner auf gleichem Preisniveau
Prime Day: OOONO NO2 und TomTom Tom heute beide zum Bestpreis
Wer zum Prime Day mit dem Gedanken spielt, einen Verkehrswarner für das Auto nachzurüsten, findet heute zwei der beliebtesten Modelle zum nahezu identischen Preis. Sowohl der OOONO Co-Driver NO2 als auch der erst vor wenigen Monaten gestartete Tom by TomTom werden aktuell für rund 49 Euro angeboten. Damit liegen beide Geräte knapp 30 Euro unter ihren regulären Verkaufspreisen.
Beide Geräte verbinden sich mit dem iPhone, greifen auf aktuelle Verkehrsdaten zu und informieren per Licht- und Tonsignal über Gefahrenstellen, Staus oder Geschwindigkeitskontrollen. Ein separates Display ist nicht erforderlich.
OOONO setzt auf CarPlay und integrierten Akku
Der OOONO Co-Driver NO2 ist der Nachfolger des seit Jahren etablierten NO1 und wurde technisch deutlich überarbeitet. Das aktuelle Modell verfügt über einen integrierten Akku mit USB-C-Ladeanschluss, eine verbesserte LED-Anzeige und die Unterstützung von Apple CarPlay. Zudem lassen sich Warnungen direkt über das Fahrzeugdisplay anzeigen.
Im regulären Handel lag der Preis zuletzt meist zwischen 60 und 70 Euro. Die aktuellen 49,95 Euro markieren damit einen der bislang niedrigsten Preise für das Modell. Der OOONO greift auf Community-Daten und die Infrastruktur von Blitzer.de zurück. Bereits 2021 hatten wir den ursprünglichen OOONO ausführlich vorgestellt und die automatische Aktivierung beim Fahrtbeginn beschrieben.
TomTom greift den Marktführer an
Mit dem Tom by TomTom ist seit vergangenem Herbst erstmals auch TomTom in diesem Segment vertreten und würde erst kürzlich massiv überarbeitet. Das Zubehör arbeitet ähnlich wie der OOONO, verzichtet ebenfalls auf ein eigenes Display und nutzt stattdessen die Begleit-App des Herstellers. Warnungen vor Staus, Baustellen und Gefahrenstellen erfolgen über LEDs und akustische Signale. Ein zusätzliches Abonnement ist nicht erforderlich.
Noch im Frühjahr wurde der TomTom-Verkehrswarner als Bestpreis-Angebot für 59,99 Euro beworben. Die aktuelle Prime-Day-Offerte senkt den Preis nun erstmals auf 49 Euro.
Da inzwischen sowohl der Tom von TomTom als auch der OOONO NO2 CarPlay unterstützen und mit integriertem Akku ausgestattet sind, fällt die Entscheidung vor allem über die jeweilige App. Während TomTom auf sein Navigations- und Verkehrsdatenangebot setzt, bietet OOONO inzwischen zusätzliche Funktionen wie ein automatisches Fahrtenbuch.
ACHTUNG! OOONO hat die Zusammenarbeit mit BlitzerDE beendet und daher wird NICHT MEHR vor mobile Blitzer gewarnt.
blitzer.de/questions/information-zur-zusammenarbeit-mit-ooono/
Das erklärt vermutlich den „günstigen“ Preis
Oh danke! Hab mich schon gewundert, wieso die Teile plötzlich so günstig werden.
und wer ist der TomTom Tom? Lustiger Vertipper? :D
Die Teile kosten schon seit längerem um die 50€
Oono hab ich selbst im Einsatz. Seit Ewigkeiten. Ich muss sagen, dass ich die Geräte nicht noch einmal kaufen würde. Denn leider sind die doch immer wieder mit Software Problemen auffällig. Das automatische starten ist insbesondere unzuverlässig. Das einfach Blitzer.de gestrichen wird geht gar nicht. Nicht nochmal. Außerdem habender Batterien teils nur extrem kurz gehalten. Komischerweise ist das momentan wieder besser.
mir erschließt sich der mehrwert dieser geräte nicht. ich kann mir eigentlich nur einen nutzen für fahrer, die unterwegs ohne radio fahren, vorstellen.
bei mir läuft ständig musik/podcast über das telefon und die app aktiviert sich automatisch durch carplay im hintergrund. also kein mehrwert für mich.
leider ist ja tomtom im bezug auf gefahrenstellen deutlich weniger zuverlässig als blitzer.de, von daher bin ich echt mal gespannt, ob deren gerät sich etablieren kann.
Wenn du zum Beispiel, so wie ich, einen Tesla fährst und die es seit Jahren nicht gebacken bekommen Carplay zu integrieren, dann bist du recht froh über solche Lösungen. Ich hatte mir den Ooono mal ausgeliehen von einem Freund und war allerdings relativ enttäuscht über die Abdeckung. 2 der „Standardblitzer“ die hier immer wieder aufgebaut werden, hatte er nicht erkannt. Da funktionierte blitzer.de deutlich besser. Ich hab mir ne Automation gemacht, dass die blitzer.de App startet, sowie ich mit dem Tesla per BT verbunden bin. Allerdings kommen die Meldungen dann immer als „Anruf“ durch und unterbrechen jegliche Wiedergaben, was recht nervig ist.
Genauso handhabe ich das auch!
⚠️ Achtung: Onoo ist nicht mehr an Blitzer-De angeschlossen und dadurch werden kaum noch aktuelle Blitzermeldungen ausgespielt!
Mir ist klar, dass die Blitzerfunktion in D niemand nutzt. Auch nicht die der Blitzer.de App. Aber bei einer Kontrolle sorgen die Dinger doch viel eher für Wirbel, oder? Was übersehe ich da?
War den deine letzte Kontrollrat mit der Polizei ? Meine dürfte 18 Jahre her sein, eher noch länger.
+Wann
Gibt genau so Fahrzeuge und auch Menschen die ständig kontrolliert werden.
Oder denkst du die letzte Polizeikontrolle ist allgemein 18 Jahre her?
Man sollte bedenken, dass Ooono nicht mehr auf die Blitzerdaten von blitzer.de zugreift. Die Kooperation ist wohl ausgelaufen.
Woher Ooono seine Daten bekommt, ist bisher nicht klar.
Vermutlich haben sie mittlerweile genug Nutzer, die für eine gute Datenbasis sorgen
Bei mir ist es so, dass die Ono-App im Hintergrund einen Newsletter erzwingt. Wenn ich den nicht akzeptiere, bekomme ich keine Blitzermeldungen. Die Aufforderung kommt regelmäßig wieder, bis ich zustimme. Ohne das geht die Warnfunktion nicht. Seit 2018 stelle ich eine Verschlechterung fest. Ich habe auch die zweite Generation und noch die erste. Bis auf USB-C zum Laden hat die zweite für mich keinen relevanten Vorteil ,außer eventuell bei CarPlay. Ich kann Ono so nicht empfehlen.
Ja ich bin auch nicht happy mit oono. Als langjähriger Kunde wirklich auch nicht so zufrieden.
Oono geht so gut wie gar nicht mehr ist eher E Schrott zum momentanen Zeitpunkt in D
Jetzt weis auch warum
Momentan verwende ich Tom tom auf dem iphone das zeigt gut an
Seitdem Blitzer.de CarPlay nutzt, sind meinen Ooonos ausgesondert. Die Fehlmeldungen haben sich gehäuft.
Hat jemand das TomTom Gerät und kann etwas darüber sagen?
Kann man dann die visuelle Anzeige von Blitzern in der tomtom-App abschalten (falls die Rennleitung gerade zu Fenster hineinschaut) und wird dann nur noch durch den Blitzerwarner gewarnt?
Da bleibe ich lieber bei der Blitzer.de App