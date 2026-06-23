Prime Day: OOONO NO2 und TomTom Tom heute beide zum Bestpreis

Wer zum Prime Day mit dem Gedanken spielt, einen Verkehrswarner für das Auto nachzurüsten, findet heute zwei der beliebtesten Modelle zum nahezu identischen Preis. Sowohl der OOONO Co-Driver NO2 als auch der erst vor wenigen Monaten gestartete Tom by TomTom werden aktuell für rund 49 Euro angeboten. Damit liegen beide Geräte knapp 30 Euro unter ihren regulären Verkaufspreisen.

Beide Geräte verbinden sich mit dem iPhone, greifen auf aktuelle Verkehrsdaten zu und informieren per Licht- und Tonsignal über Gefahrenstellen, Staus oder Geschwindigkeitskontrollen. Ein separates Display ist nicht erforderlich.

OOONO setzt auf CarPlay und integrierten Akku

Der OOONO Co-Driver NO2 ist der Nachfolger des seit Jahren etablierten NO1 und wurde technisch deutlich überarbeitet. Das aktuelle Modell verfügt über einen integrierten Akku mit USB-C-Ladeanschluss, eine verbesserte LED-Anzeige und die Unterstützung von Apple CarPlay. Zudem lassen sich Warnungen direkt über das Fahrzeugdisplay anzeigen.

Im regulären Handel lag der Preis zuletzt meist zwischen 60 und 70 Euro. Die aktuellen 49,95 Euro markieren damit einen der bislang niedrigsten Preise für das Modell. Der OOONO greift auf Community-Daten und die Infrastruktur von Blitzer.de zurück. Bereits 2021 hatten wir den ursprünglichen OOONO ausführlich vorgestellt und die automatische Aktivierung beim Fahrtbeginn beschrieben.

TomTom greift den Marktführer an

Mit dem Tom by TomTom ist seit vergangenem Herbst erstmals auch TomTom in diesem Segment vertreten und würde erst kürzlich massiv überarbeitet. Das Zubehör arbeitet ähnlich wie der OOONO, verzichtet ebenfalls auf ein eigenes Display und nutzt stattdessen die Begleit-App des Herstellers. Warnungen vor Staus, Baustellen und Gefahrenstellen erfolgen über LEDs und akustische Signale. Ein zusätzliches Abonnement ist nicht erforderlich.



Noch im Frühjahr wurde der TomTom-Verkehrswarner als Bestpreis-Angebot für 59,99 Euro beworben. Die aktuelle Prime-Day-Offerte senkt den Preis nun erstmals auf 49 Euro.

Da inzwischen sowohl der Tom von TomTom als auch der OOONO NO2 CarPlay unterstützen und mit integriertem Akku ausgestattet sind, fällt die Entscheidung vor allem über die jeweilige App. Während TomTom auf sein Navigations- und Verkehrsdatenangebot setzt, bietet OOONO inzwischen zusätzliche Funktionen wie ein automatisches Fahrtenbuch.