Tom: TomTom erweitert seinen bildschirmfreien Fahrbegleiter

Der Freitag vor Pfingsten zählt regelmäßig zu den verkehrsreichsten Tagen auf deutschen Autobahnen. Neue Verkehrsdaten von TomTom zeigen, dass das Stauaufkommen im vergangenen Jahr in vielen Bundesländern massiv über dem üblichen Freitagsniveau lag. Besonders betroffen waren Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt.

Nach Angaben des Navigationsanbieters erreichte Hamburg den höchsten Wert. Dort lag die durchschnittliche Verkehrsbelastung bei rund dem Doppelten eines normalen Freitags. Auch in mehreren Flächenländern sorgte die erste größere Reisewelle des Jahres für spürbar längere Fahrzeiten. Viele Autofahrer waren auf dem Weg in den Kurzurlaub oder zu Familienbesuchen unterwegs.

Verkehrsinformationen ohne Blick aufs iPhone

Vor diesem Hintergrund rückt TomTom erneut seinen Fahrbegleiter „Tom“ in den Fokus. Das Gerät wurde im vergangenen Herbst vorgestellt und richtet sich an Autofahrer, die auch ohne aktive Navigation aktuelle Verkehrshinweise erhalten möchten.

Statt eines Displays setzt die Lösung auf akustische Signale und arbeitet gemeinsam mit der TomTom-App im Hintergrund. Die Zielgruppe sind vor allem Pendler und Fahrer, die häufig bekannte Strecken zurücklegen und deshalb nicht ständig eine Navigationsanwendung geöffnet haben.

Auf ifun.de hatten wir im Oktober über die Einführung des Systems berichtet, das zunächst vor allem als Warnlösung für Gefahrenstellen wahrgenommen wurde. Inzwischen positioniert TomTom das Produkt breiter als Begleiter für den Alltag und längere Autofahrten.

Firmware-Updates sollen Zuverlässigkeit verbessern

Seit dem Marktstart hat TomTom nach eigenen Angaben zahlreiche Rückmeldungen von Nutzern ausgewertet die zu mehreren Funktionsaktualisierungen geführt haben. Im Mittelpunkt standen Verbindungsprobleme zwischen Gerät und iPhone sowie Fälle, in denen Warnhinweise nicht zuverlässig ausgegeben wurden. Außerdem wurden die Lautstärke der Signale angepasst und die Dauer visueller Benachrichtigungen in der App verlängert.

Auch die zugehörige TomTom-App wurde weiterentwickelt. Hier steht inzwischen die neue „RouteBar“-Funktion zur Verfügung, die wichtige Streckeninformationen kompakt darstellt und laut TomTom zu den beliebtesten Funktionen zählt.

Bereits im Frühjahr hatte TomTom zudem erstmals den Preis des Geräts gesenkt, zum Pfingstwochenende ist der abofreie Tom nun erneut für 59 statt 79 Euro zu haben.