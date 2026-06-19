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Automatische Fahrterfassung

OOONO führt Fahrtenbuch als kostenpflichtige App-Erweiterung ein
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Der dänische Anbieter OOONO erweitert seine iPhone-App um ein digitales Fahrtenbuch. Die neue Funktion wird mit Version 5.4 eingeführt und richtet sich vor allem an Arbeitnehmer, die ihren privaten Pkw auch beruflich nutzen und gefahrene Strecken gegenüber ihrem Arbeitgeber abrechnen möchten.

Ooono No2

Die Besonderheit: Das Fahrtenbuch arbeitet direkt mit dem vorhandenen CO-DRIVER zusammen. Zusätzliche Hardware ist nicht erforderlich. Sobald sich das Fahrzeug in Bewegung setzt und der CO-DRIVER mit der App verbunden ist, beginnt die Aufzeichnung automatisch. Nach Fahrtende wird die Erfassung wieder gestoppt.

Noch steht das Fahrtenbuch nicht allen Nutzern zur Verfügung. Nach Angaben des Unternehmens startet die neue Funktion zunächst für einen begrenzten Nutzerkreis und soll anschließend schrittweise für weitere Anwender freigeschaltet werden.

Ooono Fahrtenbuch 01

Bereits im Frühjahr hatte OOONO mit Version 5.0 seine App grundlegend umgebaut, eine Anmeldepflicht eingeführt und zugleich Hinweise auf künftige Premium-Funktionen veröffentlicht. Mit dem Fahrtenbuch wird nun erstmals eine konkrete Zusatzfunktion gegen Aufpreis angeboten.

Automatische Erfassung ohne zusätzliche Hardware

Nutzer finden das Fahrtenbuch im Profilbereich der OOONO-App. Die automatische Erfassung ist standardmäßig aktiviert. Erfasst werden Startpunkt, Zielpunkt, Fahrtdauer und gefahrene Strecke.

Ooono Fahrtenbuch 02

Anschließend lassen sich Fahrten drei Kategorien zuordnen: Privatfahrt, Arbeitsweg oder Dienstfahrt. Vor allem die letzte Kategorie steht im Mittelpunkt der neuen Funktion. Diese Fahrten können gesammelt und später als Nachweis für Fahrt- oder Reisekostenerstattungen exportiert werden.

Zusätzlich erlaubt die Anwendung das manuelle Anlegen und Bearbeiten von Fahrten. Wer eine Strecke vergessen hat oder Start- beziehungsweise Zielpunkt korrigieren möchte, kann dies nachträglich erledigen.

Ooono Fahrtenbuch 03

Die Berichte werden als PDF erstellt und per E-Mail verschickt. Dabei sollen private Fahrten besonders geschützt werden. Laut OOONO werden bei Privatfahrten im Bericht lediglich die gefahrenen Strecken ausgewiesen, nicht jedoch die konkreten Adressen.

Die technische Grundlage für die automatische Fahrterkennung ist bei OOONO nicht neu. Bereits der erste CO-DRIVER aktivierte die App selbstständig beim Fahrtbeginn und machte eine manuelle Bedienung überflüssig. Darüber hatten wir bereits 2021 berichtet.

Eigenes Bezahlsystem statt App-Store-Abo

Für das Fahrtenbuch verlangt OOONO 9,99 Euro pro Monat oder 99,99 Euro pro Jahr. Allerdings wird das Jahresabo bei berechtigten Anwendern aktuell mit einem 50% Nachlass ausgerollt.

Preise Ooono 2500

Interessant ist dabei die Zahlungsabwicklung. So scheint OOONO die Abonnements nicht über Apples In-App-Kaufsystem anzubieten. Stattdessen verweist der Anbieter darauf, dass Abonnements direkt in der App oder über den eigenen Support verwaltet und gekündigt werden können.

Mit dem Fahrtenbuch startet erstmals ein eigenständiges Software-Abonnement innerhalb des OOONO-Ökosystems. Sobald die neue Funktion allgemein freigegeben wurde, melden wir uns nochmal.

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19. Juni 2026 um 14:11 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    9 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Geht das nicht über Automatisierung quasi kostenlos (wenn auch evtl. nicht so „hübsch“)?

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  • 10€ monatlich nur für das Fahrtenbuch mit Daten die so oder so verfügbar sind. Ist das berechtigt?

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  • Die Frage die sich hier stellt, ist es von der Steuer anerkannt?

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  • Schöne Idee, aber 9.90 oder JG 99.00€ scheint mir ziemlich teuer. Onoo habe ich vor Monaten rausgeschmissen, die Blitzerhinweise, die keine sind, häuften sich immer mehr und nerven einfach nur noch. Blitzer Pro zusammen mit Kurzbefehlen sind perfekt und extrem zuverlässig.

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  • Ich habe das iPhone oft in der Hosentasche und wenn ich mich ins Auto setze, dauert es manchmal ewig, bis es sich mit dem Ooono verbindet. Das wäre mir dann für ein Fahrtenbuch zu ungenau!

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  • Warum soll man dafür bezahlen. Andere Lösungen sind kostenlos. Wieder eine Abo …..

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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