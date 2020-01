Powerbeats 4: iOS-Grafik zeigt Apple-Ohrhörer mit neuer Kabelführung

Eine überarbeitete Version von Apples kabelgebundenen Powerbeats-Ohrhörern haben wir ja schon längere Zeit auf der Liste. Bereits im Dezember hielt iOS erste Hinweise auf ein baldiges Erscheinen der „Powerbeats 4“ bereit. Fand in iOS 13.3 nur der Name der neuen Ohrhörer vorab Erwähnung, zeigen sich die Powerbeats 4 in der gestern veröffentlichten iOS-Version 13.3.1 nun auch mit Bild.

Wenn wir die vom amerikanischen Apple-Blog MacRumors veröffentlichten Bilder für bare Münze nehmen, so unterscheiden sich die Powerbeats 4 von den im vergangenen Jahr vorgestellten Powerbeats Pro (auch ganz oben im Bild) nur noch durch das Verbindungskabel zwischen beiden Hörern, und dieses wird den Grafiken zufolge künftig hinter dem Ohr und nicht wie bisher an der Vorderseite entlang geführt.

Es ist mehr als wahrscheinlich, dass die kommenden Powerbeats 4 mit Apples H1-Prozessor ausgestattet sind und damit verbunden über Funktionen wie „Hey Siri“ oder das mit iOS 13.2 eingeführte „Nachrichten ankündigen“ verfügen. Bislang steht dergleichen neben Apples AirPods lediglich bei den Powerbeats Pro und dem Over-Ear-Kopfhörer Beats Solo Pro zur Verfügung.