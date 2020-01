O2 bietet Amazon-Music-Option und mehr Prepaid-Datenvolumen

O2 bietet mit seinen Standard-Tarifen künftig Amazon Music Unlimited als Zubuchoption. Der Monatspreis liegt in den ersten sechs Monaten bei 4,99 Euro, steigt dann allerdings auf die regulären 9,99 Euro. Als Flex-Option ist der Musikstreaming-Zusatz monatlich kündbar, wer sich dagegen für eine Laufzeit von 24 Monaten entscheidet, bekommt von O2 einen Echo Dot als Zugabe.

Das Musikstreaming-Angebot von O2 startet am 4. Februar zeitgleich mit den neuen Unlimited-Tarifen und der Rückkehr der 32-kBit/s-Drosselung in den Free-Tarifen. Letzteres verträgt sich irgendwie nicht besonders gut mit der neuen Streaming-Option, dementsprechend würde es nicht verwundern, wenn O2 fortan ein mit Telekom StreamOn und Vodafone Pass konkurrierendes Angebot bietet.

Zumindest für Prime-Abonnenten ist das neue Musik-Angebot von O2 ohnehin wenig interessant. Diese erhalten Amazon Music Unlimited dauerhaft zum vergünstigten Monatspreis von 7,99 Euro.

O2 Prepaid-Tarife werden aufgewertet

O2 hat für den kommenden Monat auch Änderungen bei seinen Prepaid-Tarifen angekündigt. Hier werden alle Neu- und Bestandskunden vom 11. Februar an zu gleichen und teils auch günstigeren Preisen mehr Datenvolumen erhalten. Im Tarif O2 my Prepaid S gibt es mit 3,5 GB mehr als doppelt so viel Datenvolumen wie zuvor und die Tarifstufen M und L legen jeweils um 2,5 GB zu. Zudem sinkt der Preis von O2 my Prepaid L um 5 Euro auf monatlich 19,99 Euro.

Auch bei den Erweiterungspaketen für die Prepaid-Tarife, den sogenannten „O2 my Prepaid Data Packs“ wurde das inkludierte Datenvolumen teils verdoppelt. Die neue Drosselungsregelung gilt bei den Prepaid-Angeboten von O2 ebenfalls: Nach Verbrauch des Highspeed Volumens wird die Bandbreite auf bis zu 32 Kbit/s bechränkt.