Pflicht zum In-App-Kauf: Apple wehrt sich in Russland mit Gegenklage

In Russland hatte der FAS im Oktober die Ansicht vertreten , dass Apple den im App Store aktiven Entwickler zugestehen müsse, auf alternative Bezahlmöglichkeiten hinweisen zu dürfen. Eine Forderung, die mit einer Warnung versehen war. Würde sich Cupertino nicht entsprechend verhalten, könne man Strafzahlungen verlangen, deren Höhe auf Basis des in Russland generierten Umsatzes kalkuliert werden würden.

Im Kern geht es bei der Auseinandersetzung in Russland um das selbe Thema wie bereits in zahlreichen anderen Märkten, in denen sich Apple mit laufenden Untersuchungen lokaler Wettbewerbshüter konfrontiert sieht: Darf Apple von den im App Store aktiven Entwicklern die verpflichtende Nutzung des hauseigenen Bezahldienstes verlangen?

Insert

You are going to send email to