Apple-Guthaben mit Bonus bei Edeka und Trinkgut

Die 15 Prozent zusätzlich gibt es beim Kauf von App-Store- und iTunes-Karten im Wert von 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro von heute bis Samstag, 11. Dezember in einer teilnehmenden Filiale, so dass sich die folgende Staffel ergibt:

In der Nikolaus-Woche könnt ihr 15 Prozent Bonus-Guthaben mitnehmen, wenn ihr eure Apple-Guthabenkarten beim Lebensmittelhändler EDEKA oder der Getränkekette TrinkGut besorgt. Werft bevor ihr euch auf den Weg zu Edeka macht jedoch einen Blick in den Prospekt eurer Filiale, die Aktion läuft wie es scheint nämlich nicht bundesweit.

