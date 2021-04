iPhone-Installation: Russische Nutzer bekommen zusätzliche Apps angeboten

iPhone-Besitzer in Russland bekommen bei der Erstinstallation jetzt eine Liste mit App-Empfehlungen aus Russland angezeigt. Die Änderung im Setup-Prozess kommt als Folge langwieriger Verhandlungen zwischen Apple und der russischen Regierung. Ursprünglich stand sogar zur Debatte, dass der Verkauf von iPhones komplett unterbunden wird, wenn diese keine lokalen Alternativen zu den von Apple installierten Standard-Apps vorweisen können.

