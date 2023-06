PayPal: Passkey-Anmeldung ab heute in Deutschland möglich

Die Passkeys sollen als neuer Branchenstandard langfristig die klassischen Benutzerkonten aus E-Mail-Adresse und Passwort ersetzen. Großer Clou der Passkeys, die auf Seite der Geräte-Anbieter sowohl von Google als auch von Apple aktiv unterstützt und verbreitet werden: Nutzer müssen sich gar kein Passwort mehr merken, sondern geben Passkey-Logins mit den Biometrie-Verfahren ihres Smartphones frei.

Dies bedeutet: Statt einen Passwort-Manager für den Login im Web zu bemühen, können Anwender auf Webseiten mit Passkey-Anmeldung einfach die Gesichtserkennung Face ID oder den Fingerabdruck-Scanner Touch ID nutzen, um sich der Webseite gegenüber zu identifizieren.

Passkey werden sich langfristig problemlos im- und exportieren lassen und sind tief in moderne Betriebssysteme integriert. Was aktuell noch fehlt ist die breite Nutzung der Passwort-Alternative am Markt. Entsprechend zuversichtlich stimmt die heutige Meldung des Zahlungs-Dienstleisters PayPal.

eBay mit Passkey-Login: iPhone-Nutzer aktivieren Zugang per Face ID

Wie PayPal heute mitteilt, soll die Passkey-Anmeldung ab heute auch für Anwender in Deutschland verfügbar sein und macht so die Eingabe der persönlichen Nutzerdaten überflüssig. Bereits im Januar hatte das Online-Auktionshaus eBay den Passkey-Login eingeführt und bietet registrierten Nutzern seitdem den Login per Face ID an.

iPhone-Anwender sind dazu aufgerufen die Passkey-Erstellung mit einem Login über den Safari-Browser des Zahlungs-Dienstleisters anzustoßen. Dieser wird anschließend automatisch mit macOS Ventura synchronisiert.

PayPal gehört zu den Gründungsmitgliedern der so genannten FIDO Alliance. Die Interessengruppe, zu deren Mitgliedern auch Apple, Amazon und Google gehören, zeichnet ihrerseits für den Industriestandard Passkeys verantwortlich.

Bei PayPal erklärt man die Erstellung neuer Passkeys auf Apple-Geräten folgendermaßen: