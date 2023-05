Passkeys: Freier Im- und Export soll möglich sein

Zuletzt hatte Google am 3. Mai angekündigt , den Login in vorhandene Gmail-Konten auch per Passkey zuzulassen.

Hier hat der in Apples Safari-Team aktive Entwickler Ricky Mondello nun mit einer Wortmeldung reagiert , die nicht übersehen werden sollte: Passkeys so Mondello, werden sich langfristig geräteübergreifend importieren und exportieren lassen und dies über die Passkey-Manager unterschiedlicher Unternehmen hinweg.

Eine bequeme Passwort-Alternative, die sich kürzlich den Vorwurf gefallen lassen musste , dass Google und Apple diese nutzen würden, um Anwender noch stärker an die eigenen Betriebssysteme und Endgeräte zu binden. Weder sei der Export bereits vorhandene Passkeys noch deren Import auf aktuellen Systemen möglich, so der App-Entwickler Jeff Johnson.

