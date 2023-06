Neu in Version 4.0 ist die Startseite der Audible-App. Zudem wurde die Voiceover-Kompatibilität in den Bereichen Entdecken, Suche und Bibliothek verbessert, und Darstellungsfehler wie beim Podcast-Hörfortschritt korrigiert.

Wir nutzen Audible vorrangig als Lieferant für hochwertige Kinder-Hörspiele und -Hörbücher, die es entweder noch nicht in die lokale Bibliothek geschafft haben oder dafür ausgelegt sind mehrfach gehört zu werden. Zwar bieten auch Streaming-Dienste wie Spotify und Apple Music einige Hörinhalte und sogar eine Handvoll Titel der Verlagsgruppe Oetinger an, zuletzt hatten die Dienste das Angebot an Hörinhalten jedoch aktiv zusammengestrichen. Zudem arbeitet Spotify bereits daran selbst in den Hörbuchvertrieb einzusteigen.

In der App teurer Hörbücher und Podcasts: Audible-App in Version 4.0 veröffentlicht

