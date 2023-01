eBay mit Passkey-Login: iPhone-Nutzer aktivieren Zugang per Face ID

Die erstellten Passkeys landen im Bereich Einstellungen > Passwörter und lassen sich hier einsehen, editieren und exportieren. So lassen sich vorhandene Passkeys etwa per AirDrop mit anderen Personen teilen .

Anders formuliert: Ist der eBay-Passkey einmal erstellt und auf dem iPhone gesichert kann der Login zukünftig sowohl per Face ID als auch per Touch ID erfolgen. eBay bietet die Erstellung eines Passkeys beim Login über die mobile Webseite an und führt Anwender hier Schritt für Schritt durch den Prozess, der vom iPhone-Betriebssystem verwaltet wird.

