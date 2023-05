Microsoft 365 Copilot: KI-Programm im „Early Access“

Mitte März kündigte der Software-Konzern Microsoft den umfangreichen Ausbau seiner K.I.-Ambitionen an. Statt lediglich die hauseigene BING-Websuche um die menschenähnlichen Kommunikationsfähigkeiten des K.I.-Textgeneratoren ChatGPT zu ergänzen, sollten dessen Kapazitäten auch in die Office-Anwendungen des Konzerns Einzug halten.

„Microsoft 365 Copilot“

Microsoft gab dem Vorhaben die Überschrift „Microsoft 365 Copilot“ und kündigte eine Vielzahl von Arbeitserleichterungen an, die den Einsatz der Office-Applikation Microsoft Word, Microsoft Excel und Microsoft PowerPoint auch auf Mobilgeräten maßgeblich verändern würden.

In seinen kurzen Video-Demonstrationen zeigte der Konzern Präsentationen, die auf Zuruf erstellt wurden und nutzte den Microsoft 365 Copilot auch zur freien Arbeit mit Texten, etwa um Notizen eines Meetings in den Entwurf einer Gesprächszusammenfassung zu überführen.

„Early Access Program“ startet

Heute nun hat Microsoft den Start eines „Early Access Program“ bekanntgegeben und eine Handvoll neuer Funktionen angeführt, die Anwender langfristig von dem kostenpflichtigen Zusatzdienst erwarten dürfen.

Das „Early Access Program“ ist Initial auf 600 Geschäftskunden beschränkt und setzt den Erhalt einer Programm-Einladung voraus.

Copilot mit neuen Funktionen

Was die neuen Funktionen des „Microsoft 365 Copilot“ angeht, so soll dieser auch in Outlook und OneNote arbeiten sowie mit OpenAIs Bildgenerator DALL-E umgehen können.

Der Bildgenerator wird Bilder für die Nutzung in PowerPoint-Präsentationen erstellen. In Outlook wird die K.I. Formulierungen, Deutlichkeit, Tonfall und transportierte Stimmung in Texten bewerten. Dies kennen wir von SwiftKey 3:

In OneNote wird die K.I. Pläne entwerfen, Listen erstellen und Informationen organisieren. „Microsoft 365 Copilot“ wird langfristig als kostenpflichtige Zusatzfunktion zum vorhandenen Office-Abonnement hinzugebucht werden können.