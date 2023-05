iOS 16.5: Das Update kommt nächste Woche

So erklärt Apple , dass die Farbpunkte während des Herstellungsprozesses vom weißen Grundmaterial umschlossen werden und so dafür sorgen, dass alle diesjährigen Pride-Armbänder individuell ausfallen.

Das „Pride Celebration“-Zifferblatt löst in diesem Jahr Assoziationen mit Konfetti aus, will mit seinem farbenfrohen Regenbogen-Schnipseln aber das Design der Armbänder nachempfinden, die die „Individualität aller Mitglieder der LGBTQ+ Community widerspiegeln“ sollen.

Wie in den vergangenen Jahren werden die neuen Pride-Armbänder auch 2023 von einem neuen Zifferblatt und einem iOS-Hintergrundbild flankiert, die beide in der kommenden Woche verfügbar sein werden, zur Installation aber watchOS 9.5 und iOS 16.5 voraussetzen.

Damit die Bestätigung Apples im Schlagzeilenfeuer der ersten Pro-Apps für das iPad nicht untergeht: Die Betriebssystem-Aktualisierungen auf iOS 16.5 und watchOS 9.5 wird Apple bereits in der kommenden Woche zum Download bereitstellen und beendet die seit gut 40 Tagen laufende Betaphase damit dann in der 20. Kalenderwoche.

