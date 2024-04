Palästina-Flagge nach Eingabe von „Jerusalem“: Apple verspricht Update

Apple hat angekündigt, ein iOS-Update zur Verfügung zu stellen, das eine Eigenart der iPhone-Tastatur adressieren soll, die nach der Freigabe von iOS 17.4.1 beobachtet wurde und für Empörung in Teilen der iPhone-Community sorgte.

Die neueste Version des iPhone-Betriebssystems bot Anwendern in mehreren Ländern das Emoji der palästinensischen Flagge in Form eines automatischen Emoji-Vorschlags an, nachdem diese das Wort „Jerusalem“ in die iPhone-Tastatur eingetippt hatten. Die Stadt in den Bergen zwischen Mittelmeer und Totem Meer gilt sowohl für Juden als auch für Christen und Muslime als heilige Stadt und wurde 1950 zur Hauptstadt von Israel erklärt.

Andere Städte ohne Flaggen-Vorschlag

Die britische Fernsehmoderatorin Rachel Riley trug das Verhalten von iOS 17.4.1 an die Öffentlichkeit und forderte Apple auf der Kurznachrichten-Plattform X zum Handeln auf.

In ihrem Textbeitrag verwies die Moderatorin unter anderem darauf, dass bei der Eingabe von London, Paris oder Berlin und anderen Metropolen gar keine Landesflagge angezeigt werden würde, „geschweige denn eine falsche“.

Riley äußerte zudem die Befürchtung, dass die Zuordnung der palästinensischen Flagge als eine Form des Antisemitismus betrachtet werden könnte.

„unbeabsichtigtes Verhalten in der Vorschlagslogik“

Kritik, auf die Apple inzwischen reagiert hat. So hat Cupertino erklärt, dass es sich bei der beobachteten Tastatur-Ausgabe um ein unbeabsichtigtes Verhalten in der Vorschlagslogik der Emoji-Tastatur handeln würde, das man im Rahmen eines anstehenden Software-Updates beheben würde.

Das Verhalten ist nicht mit allen Tastatur-Einstellungen reproduzierbar, soll aber beim Einsatz der Tastaturen Englisch (Singapur). Englisch (Südafrika) und Englisch (UK) auftreten.

Schon in der Vergangenheit hatte Apple mehrfach mit Kontroversen zu kämpfen, die durch internationale Konflikte und politische Vorgaben mitverantwortet wurden. In China entfernte Apple die Taiwan-Flagge aus der Emoji-Auswahl, in der Ukraine annektierten Apples Karten die Krim und in Russland musste das Pride-Zifferblatt versteckt werden: