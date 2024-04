iPhone SE 4: Die Gerüchteküche serviert erste Spezifikationen

Obwohl das aktuelle iPhone SE inzwischen auch schon wieder zwei Jahre auf dem Buckel hat, gilt das Gerät mit mechanischer Home-Taste nach wie vor als solides Basis-iPhone, das vor allem in Unternehmen zum Einsatz kommt und überall dort, wo günstige Neugeräte gefragt sind.

Das aktuelle iPhone SE 3 von 2022

Die Home-Taste ist jedoch alles andere als zeitgemäß und der Abstand zur vorangegangenen Generation des iPhone SE ist inzwischen so groß, dass Apples Nachfolger nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen dürfte. Entsprechend rumort es bereits aus der Gerüchteküche.

In sozialen Netzwerken kursieren Spezifikationen, die auf erhebliche Verbesserungen im Vergleich zum aktuellen iPhone SE von 2022 hindeuten.

Vorn iPhone 13, hinten iPhone XR

So könnte das iPhone SE 4 möglicherweise über einen 6,1 Zoll großen OLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 60Hz verfügen.

Was die Gerätefront angeht, soll sich Apple am iPhone 13 orientieren, wird hier jedoch nicht das so genannte „Ceramic Shield“ einsetzen, das eine besonders hohe Bruchfestigkeit verspricht und seit dem iPhone 12 verbaut wird. Die Rückseite des iPhone SE 4 soll mit ihrer Kameraaussparung dem iPhone XR ähneln.

Stichwort Kamera: Diese soll Apples Kinomodus mit einer Auflösung von 1080p, Deep Fusion, den Porträtmodus und Smart HDR unterstützen, jedoch keinen Nachtmodus.

Im Inneren soll im iPhone SE 4 ein A16 Bionic zum Einsatz kommen, der von 6 GB RAM und wahlweise 128 oder 512 GB Speicher flankiert wird. Eine Version mit 64 GB soll Apple nicht mehr anbieten wollen.

Die Rückseite des iPhone XR

Vielleicht erst Anfang 2025

Neben Wi-Fi 6 soll das Gerät Bluetooth 5.3 unterstützen, über Apples UWB Nahfunk-Chip verfügen und Ladeleistungen von bis zu 20 Watt zur kabelgebundenen Ladung entgegennehmen können.

Wann Apple das iPhone SE 4 in den Ring schicken könnte, bleibt leider ungewiss. Sollte dieser Monat ohne eine Zunahme von Gerüchten über den Auftakt der Massenfertigung vorübergehen, wäre ein Marktstart Anfang 2025 im Bereich des Möglichen.