App-Geheimtipp Charcoal zeichnet auf iPhone und iPad

Über zwei Jahre nach Ausgabe von Version 1.4 steht die Zeichen-Applikation Charcoal nun in der neuen Version 1.5 zum Download für iPhone und iPad bereit und kann weiterhin kostenlos aus dem App Store geladen und eingesetzt werden.

Füller, Kreide, Aquarellpinsel

Dabei bietet Charcoal nicht mehr nur die bekannten Zeichenwerkzeuge, sondern ergänzt das Angebot um Kreide, Füllfederhalter und Aquarellpinsel, was die künstlerischen Möglichkeiten der Kreativ-Applikation erheblich erweitert.

Ein besonderes Augenmerk hat Entwickler Lars Augustin auf die Benutzeroberfläche der App gelegt, die nun nach individuellen Vorlieben angepasst werden kann. Zudem wurden die Einstellungen komplett überarbeitet, um eine intuitivere Bedienung zu gewährleisten. Bereits angefertigte Skizzen lassen sich nun in höherer Qualität exportieren, was die App nun auch für den Einsatz in professionellen Umgebungen interessanter machen dürfte.

Darüber hinaus ist Charcoal jetzt vollständig mit den neuesten Versionen von iOS und iPadOS kompatibel (iOS 15 wird mindestens vorausgesetzt) was sich positiv auf Stabilität und Leistung der App auswirken sollte.

Leinwand und digitaler Schmierzettel

Für diejenigen, die bereits mit Charcoal vertraut sind, bietet das jetzt verfügbare Update solide Produktpflege, für diejenigen, die noch keinen Kontakt mit Charcoal hatten, bietet sich jetzt eine gute Gelegenheit, den gesamten Funktionsumfang der App zu erkunden.

Die App bietet eine einfache Oberfläche für eure Zeichnungen und Skizzen an, ist nun auch für den Einsatz auf der Apple Vision Pro vorbereitet und richtet sich sowohl an Hobbyisten als auch an Zeichen-Einsteiger, die nur mal einen digitalen Schmierzettel benötigen.

Für jüngere Nutzer empfehlen wir weiterhin die ebenfalls kostenfreie App „Finger Painting“ , die noch deutlich einfacher gestaltet ist und mit ihren leuchtenden Farben vor allem kleine Kinder in ihren Bann zieht.