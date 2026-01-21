O2 startet Zufriedenheitsgarantie für Mobilfunkkunden

Der Mobilfunkanbieter Telefónica führt bei seiner Kernmarke O2 eine neue Zufriedenheitsgarantie ein. Ab dem 4. Februar 2026 können Neu- und Bestandskunden das O2 Netz dreißig Tage im Alltag nutzen und anschließend entscheiden, ob sie den Vertrag fortführen möchten.

Entspricht die Netzleistung in dieser Zeit nicht den eigenen Erwartungen, lässt sich der Vertrag ohne Angabe von Gründen beenden. O2 erstattet in diesem Fall die gezahlte Grundgebühr sowie den Anschlusspreis des ersten Monats.

Die Garantie gilt für Mobilfunktarife mit Laufzeit sowie für flexible Tarife, sofern sie über O2 Shops, die Website oder die Hotline abgeschlossen wurden.

Netzqualität im eigenen Alltag als Maßstab

O2 knüpft das Angebot an die Erfahrung im persönlichen Umfeld der Nutzer. Denn die Qualität eines Mobilfunknetzes zeigt sich für viele Kunden vor allem zu Hause, am Arbeitsplatz oder auf täglichen Wegen. Durchschnittswerte aus Netztests liefern dafür nur eine eingeschränkte Orientierung.

Hintergrund der Garantie sind fortlaufende Investitionen in den Netzausbau. O2 Telefónica betreibt nach eigenen Angaben rund 29.000 Mobilfunkstandorte und erreicht mit dem 5G Netz rund 99 Prozent der Bevölkerung. Im Jahr 2025 wurden mehrere tausend Ausbaumaßnahmen umgesetzt, darunter neue Standorte sowie Modernisierungen bestehender Technik.

Vergleichbares Testangebot bei Congstar

Mit dem Ansatz, die Netzqualität vor einer längerfristigen Bindung im Alltag zu prüfen, steht O2 nicht allein. Wie wir kürzlich auf ifun.de berichtet haben, bietet auch Congstar jetzt einen zeitlich begrenzten Kennenlern-Tarif an. Dabei erhalten Neukunden für einen Monat eine Flatrate mit 50 Gigabyte Datenvolumen zum Preis von einem Euro. Der Vertrag endet automatisch, sofern er nicht aktiv verlängert wird.

Das Angebot richtet sich an Nutzer, die Netzqualität, App und Service des Anbieters unverbindlich testen möchten. Die Nutzung ist parallel zu einem bestehenden Mobilfunkvertrag möglich.