iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 213 Artikel

Ab dem 4. Februar auch für Bestandskunden

O2 startet Zufriedenheitsgarantie für Mobilfunkkunden
Artikel auf Mastodon teilen.
16 Kommentare 16

Der Mobilfunkanbieter Telefónica führt bei seiner Kernmarke O2 eine neue Zufriedenheitsgarantie ein. Ab dem 4. Februar 2026 können Neu- und Bestandskunden das O2 Netz dreißig Tage im Alltag nutzen und anschließend entscheiden, ob sie den Vertrag fortführen möchten.

O2 Zufriedenheitsgarantie Frau Credits TempuraImages 1280x720

Entspricht die Netzleistung in dieser Zeit nicht den eigenen Erwartungen, lässt sich der Vertrag ohne Angabe von Gründen beenden. O2 erstattet in diesem Fall die gezahlte Grundgebühr sowie den Anschlusspreis des ersten Monats.

Die Garantie gilt für Mobilfunktarife mit Laufzeit sowie für flexible Tarife, sofern sie über O2 Shops, die Website oder die Hotline abgeschlossen wurden.

Netzqualität im eigenen Alltag als Maßstab

O2 knüpft das Angebot an die Erfahrung im persönlichen Umfeld der Nutzer. Denn die Qualität eines Mobilfunknetzes zeigt sich für viele Kunden vor allem zu Hause, am Arbeitsplatz oder auf täglichen Wegen. Durchschnittswerte aus Netztests liefern dafür nur eine eingeschränkte Orientierung.

Mobilfunkmast Antenne Polygonmast Kleinostheim Abel Mobilfunk 1280x720

Hintergrund der Garantie sind fortlaufende Investitionen in den Netzausbau. O2 Telefónica betreibt nach eigenen Angaben rund 29.000 Mobilfunkstandorte und erreicht mit dem 5G Netz rund 99 Prozent der Bevölkerung. Im Jahr 2025 wurden mehrere tausend Ausbaumaßnahmen umgesetzt, darunter neue Standorte sowie Modernisierungen bestehender Technik.

Vergleichbares Testangebot bei Congstar

Mit dem Ansatz, die Netzqualität vor einer längerfristigen Bindung im Alltag zu prüfen, steht O2 nicht allein. Wie wir kürzlich auf ifun.de berichtet haben, bietet auch Congstar jetzt einen zeitlich begrenzten Kennenlern-Tarif an. Dabei erhalten Neukunden für einen Monat eine Flatrate mit 50 Gigabyte Datenvolumen zum Preis von einem Euro. Der Vertrag endet automatisch, sofern er nicht aktiv verlängert wird.

Das Angebot richtet sich an Nutzer, die Netzqualität, App und Service des Anbieters unverbindlich testen möchten. Die Nutzung ist parallel zu einem bestehenden Mobilfunkvertrag möglich.

Laden im App Store
Mein o2
Mein o2
Entwickler: Telefonica Germany GmbH & Co. OHG
Preis: Kostenlos
Laden

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
21. Jan. 2026 um 15:28 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    16 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Weiß einer, wie sich das auf Neukunden mit aktueller Bindung auswirkt?

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Verstehe ich das jetzt richtig, das dann schon laufende Verträge beendet werden können, wenn man nicht zufrieden ist? Wenn ja, kommt man dann ja viel schneller aus dem Vertrag.

    Antworten Melden

  • Ja klar und nach einem Monat dreht man die komplette Umstellung mit Rufnummernportierung im Handumdrehen wieder zurück. Das ist doch klassischer Gratismut, da in der Regel kein reales Szenario.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43213 Artikel in den vergangenen 6718 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven