iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 213 Artikel

Zugang zu Börsenstrompreisen für private Haushalte

Svea Solar: IKEA startet dynamischen Stromtarif in Deutschland
Artikel auf Mastodon teilen.
32 Kommentare 32

IKEA Deutschland bringt gemeinsam mit Svea Solar Deutschland GmbH einen dynamischen Stromtarif auf den Markt. Das Angebot ermöglicht privaten Haushalten erstmals einen direkten Bezug von Strom zu aktuellen Börsenpreisen. Geliefert wird ausschließlich Strom aus zertifizierten erneuerbaren Quellen.

Ikea Balkonkraftwerk

Anders als bei klassischen Fixpreistarifen richtet sich der Preis nach dem jeweiligen Marktwert. Kunden zahlen damit keinen pauschalen Abschlag, sondern ihren tatsächlichen Verbrauch zum jeweils gültigen Preis.

Sinkt der Börsenpreis etwa bei hoher Einspeisung aus Wind und Sonne, reduziert sich auch der Arbeitspreis. Umgekehrt können Preise steigen, wenn die Nachfrage hoch ist. Ziel ist es, den Verbrauch in günstige Zeitfenster zu verlagern. Das Angebot richtet sich ausdrücklich auch an Mieter und Familien und setzt keine eigene Erzeugungsanlage voraus. IKEA übernimmt dabei die Rolle des Vermittlers, während Svea Solar die technische Abwicklung und den Stromvertrag verantwortet.

IKEA Svea Strom Dynamischer Stromtarif

Smart Meter und App steuern den Verbrauch

Voraussetzung für den Tarif ist ein intelligenter Stromzähler, der den Verbrauch zeitgenau erfasst. In Haushalten mit gesetzlicher Einbaupflicht wird dieser kostenfrei installiert. Über die begleitende App lassen sich aktuelle Preise, Prognosen und der eigene Verbrauch in Echtzeit verfolgen. So können energieintensive Tätigkeiten gezielt geplant werden, etwa das Waschen oder Laden von Akkus in günstigen Phasen.

IKEA Smart Meter Installation 1

Der Tarif ist vollständig digital, monatlich kündbar und lässt sich mit weiteren Energielösungen kombinieren. Dazu zählen Photovoltaikanlagen, Balkonkraftwerke, Stromspeicher, Wallboxen und Wärmepumpen aus dem IKEA Portfolio. Abgerechnet wird verbrauchsgenau, was den Tarif zu einer attraktiven Alternative für Haushalte machen soll, die ihren Energieeinsatz aktiv steuern wollen.

IKEA Smart Meter Digital Verbrauchsübersicht

Die wichtigsten Eckdaten zum IKEA-Tarif

  • Dynamischer Stromtarif mit Börsenpreisen
  • 100 Prozent zertifizierter Ökostrom
  • Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch
  • Monatlich kündbar
  • Digitale Anmeldung mit Wechselservice
  • Smart Meter kostenfrei bei Pflichtinstallation
  • Energie App mit Preisen und Verbrauch in Echtzeit
  • Grundgebühr 6,99 Euro pro Monat
  • 15 Prozent Rabatt für IKEA Mitglieder
  • Sechs Monate Grundgebühr geschenkt bis 1. Februar 2026
Laden im App Store
Svea Solar
Svea Solar
Entwickler: Svea Solar Deutschland GmbH
Preis: Kostenlos+
Laden

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
21. Jan. 2026 um 14:23 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    32 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Habe 2 Jahre lang in AT Awattar (Tado) genutzt.

    Wohnung mit kleinem Balkonkraftwerk und mit E-Auto. 4/5 Tage im Homeoffice.

    Wir haben genau darauf geschaut, wann wir den Strom
    Verbrauchen und gezielt auf preisgünstige Zeiten Verbraucherstarts verlegt.

    Wirklich gebracht hat es das alles aber nicht.

    Im Schnitt war ich all-in bei 27ct/kWh

    Jetzt hab ich seit Dezember wieder einen Fixvertrag. All-in 25ct/kWh. Weniger Kosten und es ist egal wann ich die Waschmaschine etc. aufdrehe, das Auto lade,..

    Antworten Melden

  • Erstmals durch den Anbieter ist hier gemeint oder? „Das Angebot ermöglicht privaten Haushalten erstmals einen direkten Bezug von Strom zu aktuellen Börsenpreisen.“
    Börsenstrompreise sind in Deutschland schon länger möglich zum Beispiel Tibber.

    Antworten Melden

  • Habt ihr zufällig auch eine Info darüber ob die Unterstützung von Modul 1 bzw. Modul 3 für die steuerbaren Verbraucher nach §14a funktionieren? Tibber bekommt das Modul 3 zumindest nicht auf die Reihe.

    Antworten Melden

  • „Das Angebot ermöglicht privaten Haushalten erstmals einen direkten Bezug von Strom zu aktuellen Börsenpreisen.“

    Erstmals von Ikea, ansonsten hat inzwischen jeder Stromlieferant so einen Tarif, da gesetzlich vorgeschrieben.

    Antworten Melden

  • Schöne Idee,
    scheitert aber tatsächlich immer wieder an dem smarten Stromzählern. Ich kenne (inklusive mir) 4 Haushalte in denen der Einbau eines smarten Stromzählers nicht geklappt hat, da die Mobilfunkverbindung nicht ausreichend war. Bis dahin wusste ich nicht, dass die Dinger per Mobilfunk kommunizieren. Ich hatte gehofft, dass ich mit dem Anschluss an mein Netzwerk (Internet) auch in den Genuss komme. Aber geht nicht.

    Antworten Melden

    • Weil das in Deutschland genau so kompliziert ist, wie mittlerweile fast alles.
      Österreich zb ist schon seit Jahren komplett fertig mit der Umstellung, andere Länder genau so.
      Bei mir war auch ein Mitarbeiter da, der auch keinen Empfang per Mobilfunk im Keller hatte. Dumm nur, dass es sehr viele Zähler im Keller gibt. Man könnte die Daten wie in Ö auch über das Stromnetz übertragen, aber das wäre ja zu einfach.
      Ich hab Glück und mein Tibber Pulse funkt gerade so in den ersten Stock, also geht es bei mir ohne Smartmeter.

      Antworten Melden

    • Das gleiche hier. Man könnte die Kommunikation auch einfacher lösen. Aber 3G/4G im Keller eines Neubaus kannst Du hier in Hamburg vergessen.

      Antworten Melden

    • Ich habe super Mobilfunkempfang im Keller, aber Octopus bekommt es einfach nicht hin, den Zähler zu kommunizieren. Eingebaut ist er schon lange und hat auch Empfang.

      Antworten Melden

    • Macht trotzdem kaum Sinn bei den aktuellen smarten Stromzählern die nur alle 15min die Daten aktualisieren. Mein Zähler hat eine Karte für alle Mobilfunknetze und trotzdem wäre nahezu Echtzeit das mindeste so ist das wieder ne Totgeburt ach ja mein digitaler Zähler vorher war per Kabel am Internet aber nach neuster Forderung für Smartmerer darf das nicht mehr so sein. Muss man nicht verstehen

      Antworten Melden

  • Hallo zusammen, immer genau lesen bei den Angeboten. Tibet zum. Einspielen hat VIEL mehr zusätzliche Kosten im Kleingedruckten als nur den Börsenstrompreis, die gesetzlich verpflichtenden Bestandteile und die Grundgebühr. Dort gibt es z.B. Umlagen oder zusätzliche Kosten pro KW.

    Antworten Melden

  • Kleingedrucktes lesen, damit wird es dann uninteressant und TEUER

    Antworten Melden

      • Zum Beispiel weil die Angabe der Grundgebühr nicht korrekt ist, es kommen natürlich (wie bei allen) noch die Netz und messstellengebühren drauf. Das sind bei uns schon mal 10-11€ mehr. Bei anderen teilweise 15-17€

        Der Rabatt beschränkt sich auf den Grundpreis (sollte man vielleicht im Artikel deutlicher schreiben) und smartmeter gibt es wohl erst ab 6000kWh. Also z.B. uninteressant für kleinere Wohnungen …

      • @tribal

        Der Einbau eines Smartmeters ist ab 6.000 kwh im Jahr kostenlos, da verpflichtend.

        Darunter kann auch jeder ein Smartmeter beantragen, kostet dann aber etwas.

      • Dass man den kostenpflichtig einbauen lassen kann habe ich ja nirgendwo angezweifelt ;-) Muss man dann eben deutlich anders rechnen ob das am Ende ein ‚Plus Geschäft‘ wird …

      • @tribal

        Klar ist die Rechnung anders. Mit max 100€ für den Austausch aber auch überschaubar. Und eventuell paar Euro mehr Messstellengebühr.

      • Wird Fälle geben wo man auf diese Art spart und eben Fälle wo es teuer wird. Man sollte halt genau lesen und rechnen. Das war der Ausgangspunkt. Nicht mehr aber eben auch nicht weniger.

  • Hatte 8 Monate lang Tibber. Mit dem jetzigen Stromtarif, vom lokalen Anbieter mit Festpreis, wäre ich in jedem Monat billiger gewesen.

    Antworten Melden

    • Bin aktuell im Januar mit Tibber im Schnitt fast 3ct günstiger als der monatliche Gesamtdurchschnitt. Also 25,0 statt 27,8. Und das im Januar. Ich rechne ab spätestens März mit häufigeren Phasen um die 20ct.

      Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Nur interessant mit einem entsprechend großen Akku der sich selbst steuert. Sonst ist man mit dem Fixtarif günstiger dran. Wir haben PV plus Akku und da funktioniert das einwandfrei in Ö mit Awattar und Fronius

    Antworten Melden

  • Vielleicht wäre für einige von euch Tibber eine Alternative. Wenn die WLAN Verbindung bis zum Zähler reicht, könnte der Puls es möglich machen (eine Bridge ist ebenfalls dabei). Dann reicht auch ein digitaler Zähler. So bei mir. :)

    Antworten Melden

  • In einem Industrieland sollte man spottbillige Energieflatrates anbieten! Nicht solche Telefonkarten-Modelle.

    Antworten Melden

  • Interessant! Danke an alle, die hier ihre Erfahrungen mitgeteilt haben. Habe auch überlegt in einen dynamischen Tarif zu wechseln, aber das scheint wohl nur semi optimal zu sein.

    Antworten Melden

  • Aber Achtung: die zusatzkosten, wie netzentgelte, steuern, Abgaben usw. Werden durch einen flexiblen Tarif nicht berücksichtigt.

    Antworten Melden

  • Hab durch eine Aktion 25 Cent und der Strompreis ist fix für die nächsten 10 Jahre. Nur die Netzkosten etc worauf der Anbieter keinen Einfluss hat, können sich ändern. Lohnt sich für mich also nicht wirklich.

    Antworten Melden

  • Sieht auf dem ersten Blick günstig aus. Ist es aber nicht.

    Antworten Melden

  • Ach ich erinnere mich noch an die rosigen Zeiten vor vielen Jahren mit Tibber als ich mein Auto regelmäßig mit 5cent/kWh geladen habe. Die Zeiten sind leider vorbei. Egal ob variabel oder nicht, es ist einfach nur noch teuer.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43213 Artikel in den vergangenen 6718 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven