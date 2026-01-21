Svea Solar: IKEA startet dynamischen Stromtarif in Deutschland

IKEA Deutschland bringt gemeinsam mit Svea Solar Deutschland GmbH einen dynamischen Stromtarif auf den Markt. Das Angebot ermöglicht privaten Haushalten erstmals einen direkten Bezug von Strom zu aktuellen Börsenpreisen. Geliefert wird ausschließlich Strom aus zertifizierten erneuerbaren Quellen.

Anders als bei klassischen Fixpreistarifen richtet sich der Preis nach dem jeweiligen Marktwert. Kunden zahlen damit keinen pauschalen Abschlag, sondern ihren tatsächlichen Verbrauch zum jeweils gültigen Preis.

Sinkt der Börsenpreis etwa bei hoher Einspeisung aus Wind und Sonne, reduziert sich auch der Arbeitspreis. Umgekehrt können Preise steigen, wenn die Nachfrage hoch ist. Ziel ist es, den Verbrauch in günstige Zeitfenster zu verlagern. Das Angebot richtet sich ausdrücklich auch an Mieter und Familien und setzt keine eigene Erzeugungsanlage voraus. IKEA übernimmt dabei die Rolle des Vermittlers, während Svea Solar die technische Abwicklung und den Stromvertrag verantwortet.

Smart Meter und App steuern den Verbrauch

Voraussetzung für den Tarif ist ein intelligenter Stromzähler, der den Verbrauch zeitgenau erfasst. In Haushalten mit gesetzlicher Einbaupflicht wird dieser kostenfrei installiert. Über die begleitende App lassen sich aktuelle Preise, Prognosen und der eigene Verbrauch in Echtzeit verfolgen. So können energieintensive Tätigkeiten gezielt geplant werden, etwa das Waschen oder Laden von Akkus in günstigen Phasen.

Der Tarif ist vollständig digital, monatlich kündbar und lässt sich mit weiteren Energielösungen kombinieren. Dazu zählen Photovoltaikanlagen, Balkonkraftwerke, Stromspeicher, Wallboxen und Wärmepumpen aus dem IKEA Portfolio. Abgerechnet wird verbrauchsgenau, was den Tarif zu einer attraktiven Alternative für Haushalte machen soll, die ihren Energieeinsatz aktiv steuern wollen.

Die wichtigsten Eckdaten zum IKEA-Tarif