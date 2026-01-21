iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 213 Artikel

Großes Update für iPhone, iPad und Mac

FSNotes 7.0: Viele Verbesserungen bei Suche, Editor und Stabilität
Mit Version 7.0 hat die schon seit Jahren von uns begleitete Notiz-Anwendung FSNotes ein größeres Update auf macOS und iOS erhalten. Das App-Doppel richtet sich an Nutzer, die Markdown-Notizen lokal verwalten und Wert auf Geschwindigkeit, klare Bedienung und offene Standards legen.

Fs Notes 7 App

Unterstützt werden macOS 12 und neuer sowie iOS 18 und neuer. Im Mittelpunkt des Updates stehen ein überarbeiteter Editor, erweiterte Suchfunktionen und zahlreiche Korrekturen im Detail.

Verbesserte Suche und Navigation

Die Suche wurde in mehreren Bereichen ausgebaut. Inhalte lassen sich nun gezielt innerhalb der aktuellen Ansicht durchsuchen, sowohl im Bearbeitungsmodus als auch in der Vorschau. Auf iOS ist die Volltextsuche innerhalb einzelner Notizen möglich. Treffer werden gezählt und übersichtlich angezeigt. Zusätzlich gibt es Tastenkombinationen, um gezielt nach dem Titel der aktuellen Notiz oder nach Verweisen auf diese Notiz zu suchen. Damit soll das Navigieren in größeren Sammlungen vereinfacht werden, ohne die Oberfläche zu überladen.

FSNotes7 MacOS IOS 1

Der Editor wurde beschleunigt und kommt mit einer überarbeiteten Hervorhebung von Code. Längere Absätze und größere Dateien lassen sich flüssiger bearbeiten. In der Oberfläche fällt eine anpassbare Seitenleiste auf, die auf Wunsch breiter dargestellt werden kann.

Editor, Oberfläche und Dateien

Die aktuelle Position im Dokument bleibt erhalten, wenn zwischen Bearbeitung und Vorschau gewechselt wird. Weitere Anpassungen betreffen den Zeilenabstand, die Darstellung von Aufgabenlisten und neue Tastenkürzel zum Verschieben von Textzeilen.

FSNotes7 MacOS Dark

FSNotes 7.0 erweitert die Unterstützung für URL-Schemata. Notizen lassen sich gezielt erstellen, ergänzen oder in bestimmten Ordnern öffnen. Lokale Dateien können über relative Pfade verknüpft werden, was die Nutzung in projektbasierten Ordnerstrukturen erleichtert.

FSNotes 7.0 für iPhone und iPad kostet einmalig 6 Euro. Die Mac-App kann kostenlos geladen und genutzt werden, optional steht aber auch hier eine kostenpflichtige Version für 10 Euro im Mac App Store zur Unterstützung der Entwicklung bereit.

21. Jan. 2026 um 16:28 Uhr von Nicolas


