Congstar-Testmonat mit 50 GB Datenvolumen für 1 Euro

Bei der Telekom-Tochter Congstar könnt ihr eine Flatrate mit 50 GB Datenvolumen für nur einen Euro buchen. Allerdings nur für einen Monat. Dafür müsst ihr aber auch nicht kündigen, wenn ihr den Vertrag nicht fortführen wollt. Das Angebot endet automatisch.

Die Aktion läuft unter der Bezeichnung Congstar Kennenlern-Tarif und soll es potenziellen Kunden des Anbieters ermöglichen, die Netzqualität, App und alles drumherum unverbindlich zu testen.

Die Probenutzung von Congstar kann unabhängig und parallel zu einem vorhandenen Mobilfunkvertrag erfolgen. Je nach Smartphone geht dies zum Teil auch auf ein und demselben Gerät. Aktuelle iPhones bieten beispielsweise eine entsprechende Dual-SIM-Option. Bei der Bestellung des Congstar-Angebots kann man den jeweiligen Voraussetzungen entsprechend entscheiden, ob man für den Congstar-Test eine eSIM oder eine gewöhnliche SIM-Karte nutzen will.

Wer tatsächlich über einen Wechsel zu Congstar nachdenkt und den Monat nutzen will, um die Netzqualität des Anbieters zu testen, richtet am besten eine Weiterleitung seiner aktuellen Nummer auf die Test-Nummer von Congstar ein. So bleibt man erreichbar, nutzt aber für alle Gespräche den neuen Anbieter.

Vertrag endet automatisch

Erfreulich ist auf jeden Fall, dass man hier nichts kündigen, sondern umgekehrt nur dann aktiv werden muss, wenn man bei Congstar bleiben will. Alternativ zur Weiterführung der Test-Nummer hat man dann auch die Möglichkeit, eine bestehende Nummer mitzubringen und von den Endgeräte-Rabatten des Anbieters Gebrauch zu machen. In diesem Fall muss man sich aber auf 24 Monate festlegen.

Standardmäßig endet der Kennenlern-Vertrag automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Das Angebot ist nur einmal pro Kunde buchbar und kann auch nicht verlängert werden. Das enthaltene Datenvolumen von 50 GB kann man über 5G mit bis zu 100 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload nutzen. Nach Verbrauch wird die Geschwindigkeit auf 32 Kbit/s reduziert.