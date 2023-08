O2 erlaubt 5G-Roaming jetzt in 70 Ländern

Aber zurück zu O2. Der Anbieter macht darauf aufmerksam, dass mittlerweile sämtliche unten aufgeführten Länder auf der Liste jener Regionen stehen, in denen O2-Kunden generell auch Verbindungen über 5G nutzen können. Die eventuell damit verbundenen Mehrkosten hängen wie gesagt zum einen konkret vom jeweiligen Land und zudem auch vom genutzten Vertrag ab. Generell bietet O2 die Möglichkeit zur 5G-Nutzung nicht nur für seine Laufzeittarife , sondern seit Juni auch im Rahmen seiner Prepaid-Tarife an.

Wir haben zudem kürzlich erst darauf hingewiesen , dass man auch damit verbunden nicht vor Überraschungen gefeit ist. So obliegt es beispielsweise dem Netzbetreiber, wie er mit Großbritannien und der Schweiz verfährt. Während bislang alle drei großen deutschen Provider das kostenlose Roaming für Großbritannien aufrecht erhalten, zeigt sich mit Blick auf die Schweiz nur die Telekom kulant. In Grenzregionen läuft man zudem Gefahr, dass sich das Mobiltelefon mit einem leistungsfähigeren Sender aus dem Nachbarland verbindet.

Aber aufgepasst. Während wir in Europa was das Roaming angeht mittlerweile verwöhnt sind, ist die Nutzung der Mobilfunknetze von internationalen Anbietern in der Regel mit (zum Teil erheblichen) Zusatzkosten verbunden. Die seit 2017 gültige Regelung für das kostenfreie Datenroaming, also die Verwendung des im Vertrag enthaltenen Telefonie- und Datenvolumens im Ausland, ist nur für die Mitgliedsländer des Europäischen Wirtschaftsraums bindend.

Nachdem O2 im vergangenen Sommer damit begonnen hat, das Roaming über 5G in den ersten europäischen Ländern zu ermöglichen, ist der O2-Mutterkonzern Telefónica jetzt mit aktuellen Zahlen zur Stelle. O2-Kunden können inzwischen in 70 Ländern rund um den Globus von der schnelleren Netzwerkarchitektur profitieren.

