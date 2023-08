StandBy-Modus von iOS 17 macht MagSafe-Halterungen attraktiver

Apple selbst hat die neue Funktion in Verbindung mit dem MagSafe-Ladeständer Forté von Twelve South , der stolze 55 Euro kostet und dabei ebenfalls nur als Halterung für das zusätzlich benötigte MagSafe-Ladegerät von Apple fungiert. Der MS2-Ständer von Elago sieht zwar nicht so elegant aus, kostet allerdings auch deutlich weniger als die Hälfte (aktuell als Rabattaktion sogar nur 18,70 Euro).

Tatsächlich tut die Elago-Halterung selbst allerdings wenig dafür, dass sie sich mit der neuen iPhone-Funktion nutzen lässt. Vielmehr liegt es an der Tatsache, dass damit verbunden zwingend ein MagSafe-Ladeadapter von Apple vorausgesetzt wird. StandBy ist wenn man so will eine Erweiterung des MagSafe-Lademodus von Apple.

Die von Apple in iOS 17 integrierte StandBy-Funktion dürfte für einen kräftigen Absatzschub bei MagSafe-Ladegeräten sorgen. Die ersten Hersteller springen bereits auf diesen Zug auf und nutzen die „StandBy-Unterstützung“ auch zum Bewerben von bereits in der Vergangenheit veröffentlichten Produkten.

Insert

You are going to send email to