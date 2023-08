Anker-Aufsteckakku in Schwarz zum Sonderpreis – Sonderfarben deutlich teurer

Bereits bei der Markteinführung des Anker 621 hat der Hersteller angekündigt, dass er das Zubehör auch in anderen Farbvarianten anbieten wird. Mittlerweile lässt sich der Akku nun auch in Lila , Rosa oder Blau bestellen, die extravagante Optik gegenüber Schwarz ist allerdings auch mit einem deutlichen Aufpreis verbunden. Der Preis für die neuen Farboptionen wird derzeit mit satten 41,99 Euro angegeben. Technisch macht es derweil keinen Unterschied, ob ihr die Anker 621 Powerbank in Lila, Rosa, Blau oder in unspektakulärem Schwarz bestellt.

Die Kapazität von 5.000 mAh reicht zwar für eine komplette Ladung der in den aktuellen iPhone-Modellen verbauten Akkus nicht aus, garantiert jedoch eine in der Regel ausreichende Verlängerung der Laufzeit. Anker wirbt diesbezüglich mit bis zu 20 Stunden zusätzlicher Videospielzeit beim iPhone 14 Pro.

Anker bietet seinen im Juni vorgestellten Zusatzakku zum Aufstecken hierzulande jetzt in zusätzlichen Farben an. Uns interessiert vor allem aber auch der schnelle Preisverfall für das Zubehör. Wer ein wenig warten konnte, bekommt den Akku jetzt fast 10 Euro günstiger.

