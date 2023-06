Reisezeit: Achtet auf die Roaming-Regeln und eure Verträge

Die teils üppigen Zusatzgebühren bei der Mobilfunknutzung in unseren Nachbarländern gehören glücklicherweise längst der Vergangenheit an. Die Europäische Union hat die Roaming-Gebühren bereits 2017 abgeschafft und erst im vergangenen Jahr beschlossen, dass diese Extrakosten bis mindestens 2032 kein Thema mehr sind. Komplett sorgenfrei können sich Mobilfunknutzer im Ausland damit verbunden aber dennoch nicht wähnen. Von Aufenthalten außerhalb der EU einmal abgesehen, gibt es auch in Europa weiterhin einiges zu beachten.

Allem voran sollte man hinsichtlich der regionalen Gültigkeit der Regelung nicht nur die Mitgliedsstaaten der EU kennen, sondern auch wissen, dass das Abkommen zwar auch für die Mitglieder des Europäischen Wirtschaftsraums, also Island, Liechtenstein und Norwegen, nicht aber für die Schweiz gilt. Hier gibt es aber anbieter- und teils auch vertragsspezifischen Ausnahmen, so zeigt sich die Telekom bei Vertragskunden beispielsweise kulant und ermöglich die Nutzung von Telefonie, SMS und Internetdienstent auch in der Schweiz ohne zusätzliche Kosten. Zudem rechnen die drei großen Anbieter bis auch weiteres auch Großbritannien trotz deren Austritt aus der EU weiter wie einen Mitgliedsstaat ab.

Aufpassen bei Reisen und in Grenzgebieten

Die Bundesnetzagentur weist aber auch in diesem Jahr auf die mit der EU-Regelung verbundenen Fallstricke hin. Dazu zählt insbesondere auch, dass man im Bereich der Landesgrenzen darauf achten muss, ob sich das Smartphone vielleicht schon mit einem ausländischen Anbieter verbunden hat, ohne dass die Grenze tatsächlich überschritten wurde. Bei Aufenthalten am Bodensee oder in Oberitalien beispielsweise klinkt sich ein Mobiltelefon ganz gerne auch mal in der Schweiz ein und wenn man auf den griechischen Inseln weilt, agieren die dort teils besser verfügbaren türkischen Netze gerne als „Honeypot“.

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann das Roaming in den Mobilfunkeinstellungen des iPhone komplett deaktivieren. In der Praxis sind damit verbunden dann aber auch Komforteinbußen zu verzeichnen. Denn generell ist das grenzübergreifende Roaming in der EU eine Komfortfunktion, an die wir uns inzwischen gerne gewöhnt haben.