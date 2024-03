Nur über den Finder: iOS 17.4.1 in neuer Ausgabe verfügbar

Am Donnerstag der vergangenen Woche, nur etwa zwei Wochen nach der Veröffentlichung von iOS 17.4, hat Apple mit iOS 17.4.1 ein weiteres Betriebssystem-Update bereitgestellt, das sich primär auf die Behebung bekannter Fehler konzentrierte sowie Verbesserungen für Leistung und Stabilität auslieferte.

Buildnummer 21E237 statt 21E236

Die damals bereitgestellte Version von iOS 17.4.1 trug die so genannte Buildnummer 21E236. Heute hat Apple eine neue Ausgabe von iOS 17.4.1 zum Download bereitgestellt, diesmal mit der Buildnummer 21E237. Ein ungewöhnlicher Vorgang.

Welche Unterschiede die überarbeitete Version mitbringt, ist derzeit unklar. Was jedoch feststeht: zur Installation angeboten wird die neue Variante nicht als drahtloses „Over the Air“-Update, sondern ausschließlich über den Finder und über die so genannte Devices-App, die Apple für Windows-Systeme zur Verfügung stellt.

Mit der Einführung von iOS 17.4 Anfang März hat Apple insbesondere die Anforderungen der Europäischen Union umgesetzt, um die neuen Wettbewerbsregeln des Digital Markets Act zu berücksichtigen.

iPhone-Nutzer haben seitdem die (theoretische) Möglichkeit, neben einem alternativen Standardbrowser auch alternative App-Stores zu nutzen und Siri zu aktivieren, ohne vorher „Hey“ sagen zu müssen.

iOS 17.5 bringt App-Downloads

Allerdings kam es nach der Bereitstellung von iOS 17.4 zu einigen Problemen. Abonnenten von Apple Music konnten seit dem Update keine Songs oder Alben mehr über das Mobilfunknetz herunterladen. Andere Anwender hatten Probleme damit, die Sensordaten des iPhone-Barometers auszulesen.

iOS 17.4.1 sorgte hier für Verbesserungen. Welche Änderungen Apple jetzt zusätzlich vorgenommen hat, ist unbekannt. Derzeit fehlt auch noch jede Spur von iOS 17.5, dem nächsten Systemupdate, das die Möglichkeit vorbereiten wird, iPhone-Anwendungen innerhalb der Europäischen Union direkt von den Webseiten der verantwortlichen Entwickler zu laden und auf den eigenen Geräten zu installieren.