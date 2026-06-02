Nur morgen: Apple Watch Sonderabzeichen für Fünf-Kilometer-Lauf

Apple nutzt den diesjährigen Global Running Day am 3. Juni für eine zeitlich begrenzte Fitness-Aktion. Nutzer der Apple Watch können an diesem Tag ein digitales Sonderabzeichen erhalten, wenn sie einen Lauf über mindestens fünf Kilometer aufzeichnen.

Die Teilnahme ist unabhängig davon möglich, ob die Aktivität mit der integrierten Trainings-App oder einer anderen Anwendung erfasst wird, die ihre Daten an Apples Gesundheitsplattform Health übermittelt.

Mit der Aktion knüpft Apple an frühere Aktivitätsherausforderungen an. Bereits 2021 hatte das Unternehmen zum „Tag des Tanzes“ ein spezielles Fitness-Abzeichen bereitgestellt. Solche Aktionen sollen Nutzer dazu motivieren, ihre Aktivitätsziele zu erreichen und die Fitnessfunktionen der Uhr regelmäßiger zu verwenden.

Lauftraining mit Tempo- und Herzfrequenzkontrolle

Vor der Herausforderung lohnt sich der Blick auf die verschiedenen Lauf- und Trainingsfunktionen der Apple Watch. Dazu gehören etwa die Herzfrequenzzonen, mit denen sich die Belastung während eines Trainings besser einschätzen lässt. Die Uhr ordnet die aktuelle Herzfrequenz dabei unterschiedlichen Intensitätsbereichen zu. Läufer können so erkennen, ob sie sich im lockeren Ausdauerbereich bewegen oder mit höherer Belastung trainieren.

Ebenfalls verfügbar sind individuell anpassbare Trainingspläne. Nutzer können eigene Intervalleinheiten anlegen und sich während des Laufs per Mitteilung oder haptischem Signal an Tempo- oder Pausenvorgaben erinnern lassen.

Die Trainings-App wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich erweitert. Zuletzt berichteten wir 2023 auf ifun.de über die inzwischen verfügbaren 19 Trainingsarten auf der Apple Watch.

Für das Training auf Sportanlagen bietet die Apple Watch zudem eine automatische Erkennung standardisierter Laufbahnen. Wird eine solche Strecke erkannt, kann die Uhr Distanz, Tempo und absolvierte Runden genauer erfassen. Ergänzt wird dies durch die sogenannte Pacer-Funktion. Sie ermöglicht die Vorgabe einer Zielzeit für eine bestimmte Distanz und informiert während des Laufs darüber, ob das aktuelle Tempo über oder unter dem angestrebten Wert liegt.