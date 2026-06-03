Apple Design Awards 2026: Apple ehrt sieben Ausnahme-Apps

Apple hat die Gewinner der Apple Design Awards 2026 bekanntgegeben. Apple vergibt die Preise traditionell im Umfeld der Entwicklerkonferenz WWDC und hebt damit Ausnahme-Anwendungen und -Spiele hervor, die bei Gestaltung, Bedienung und technischer Umsetzung auffallen durch besondere Sorgfalt und Ausgestaltung aufgefallen sind.

Für iPhone und Apple Watch sind in diesem Jahr sieben der ausgezeichneten Titel relevant. Die Gewinner des letzten Jahres lassen sich hier einsehen.

Von Alltagshilfen bis Mondkalender

In der Kategorie „Vergnügen und Spaß“ wurde die iPhone-App grug ausgezeichnet. Die Anwendung aus den Niederlanden setzt auf kurze tägliche Denkanstöße, die in einem bewusst einfachen Stil präsentiert werden. Auf Anmeldung, Cloud-Sync und zusätzliche Funktionen verzichtet die App weitgehend.

Den Preis für Inklusion erhielt Guitar Wiz. Die App richtet sich an Gitarristen und läuft neben iPhone und iPad auch auf der Apple Watch. Sie bietet gesprochene Hilfen zu Tonhöhe, Akkorden und Fingerpositionen. Zudem unterstützt sie Bedienungshilfen wie größere Schrift, höheren Kontrast und eine Darstellung, die nicht allein auf Farben angewiesen ist.

In der Kategorie Interaktion gewann Moonlitt. Die App zeigt Mondphasen, Himmelsereignisse und Informationen für Fotoaufnahmen bei Nacht. Apple hebt hier vor allem die klare Bedienung und die breite Plattformunterstützung hervor. Auch eine Apple-Watch-Version gehört dazu.

Spiele und Datenanzeigen ausgezeichnet

Bei den Spielen wurde Is This Seat Taken? in der Kategorie „Vergnügen und Spaß“ prämiert. Das Logikspiel für iPhone und iPad verpackt seine Rätsel in kurze Alltagsszenen, etwa in Busse oder Restaurants. Spieler müssen Figuren so platzieren, dass deren Eigenheiten zusammenpassen. Wir hatten die App im vergangenen August empfohlen.

Pine Hearts erhielt den Preis für Inklusion. Das Spiel setzt auf eine zugängliche Steuerung, anpassbare Textdarstellung und reduzierte Bewegungs- sowie Feedbackeffekte. Damit soll es auch Spielern offenstehen, die empfindlich auf bestimmte Reize reagieren oder besondere Anforderungen an die Bedienung haben.

Sago Mini Jinja’s Garden gewann in der Kategorie Interaktion. Das Apple-Arcade-Spiel richtet sich an Kinder und setzt auf einfache Wischgesten. Lesen ist für die Bedienung nicht nötig. Kinder können im Spiel Samen pflanzen, Gemüse ernten und Mahlzeiten zubereiten.

Tide Guide wurde in der Kategorie „Visuals und Grafiken“ ausgezeichnet. Die App zeigt Gezeiten, Wetterdaten und Vorhersagen in großen Diagrammen. Neben iPhone und iPad wird auch die Apple Watch unterstützt. Widgets und eine farblich an Tageszeit und Himmel angepasste Darstellung sollen die Daten schneller erfassbar machen.