Trainieren mit der Apple Watch: 19 Trainingsarten verfügbar

Wer die automatischen Benachrichtigungen nicht erhalten will, kann dies in den Einstellungen seiner Apple Watch ändern. Öffnet hierzu entweder direkt auf der Uhr oder in der Watch-App auf dem iPhone den Einstellungsbereich „Training“. Hier findet sich darüber hinaus auch die Möglichkeit, nicht nur eine Erinnerung zum Trainingsbeginn, sondern auch einen Hinweis zu erhalten, wenn man vergessen hat, sein Training auf der Uhr zu beenden.

Die Apple Watch ist in der Lage, einen Teil dieser Trainingsarten auch automatisch zu erkennen und ist standardmäßig so konfiguriert, dass ihr damit verbunden dann auch eine „Trainierst du gerade?“-Erinnerung erhaltet.

