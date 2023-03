Laufbahnerkennung: Mit watchOS 9 nun auch in Deutschland

Weiterer Vorteil der Laufbahnerkennung: Wenn gewünscht lassen sich Hinweismeldungen in den Einstellungen des Streckenlaufs aktivieren, die über jede absolvierte Runde informieren. Apple selbst beschriebt den Einsatz der Funktion sowohl in dem Support-Artikel #HT210385 („Lauftraining mit der Apple Watch“) als auch im Apple Watch Benutzerhandbuch. Hier sogar mit einem gesonderten Eintrag unter der Überschrift „Automatische Bahntrainings auf der Apple Watch“.

Dies stimmt so jedoch nicht mehr. Wie mehrere Anwender berichten lässt sich die Laufbahnerkennung inzwischen auch in Deutschland einsetzen und sorgt dafür, dass die Aufzeichnungen der Laufstrecke genauer und die GPS-Führung der Tracks deutlich konsistenter ausfällt.

