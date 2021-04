„Tag des Tanzes“: Neues Fitness-Abzeichen auf der Apple Watch

Neues Futter für Medaillensammler mit Apple Watch. Apple bietet eine neue Herausforderung zum „Welttag des Tanzes“ an. Der Aktionstag findet alljährlich am 29. April statt und ehrt den als Gründer des modernen Balletts bezeichneten Tänzer und Choreograph Jean Georges Noverre.

Die Auszeichnung zum „Welttag des Tanzes“ steht in diesem Jahr erstmals über Apples Fitness-App zur Verfügung. Einstreichen könnt ihr das virtuelle Abzeichen ohne größeren Aufwand. Ihr müsst dazu am Donnerstag lediglich 20 Minuten lang mit der Apple Watch am Arm trainieren:

Lasst uns Spaß haben! Der 29. April ist der Welttag des Tanzes. Erzielen diese Auszeichnung mit einem Training von mindestens 20 Minuten. Zeichne deine Zeit mit der Trainings-App auf.

Apples Auszeichnungen lassen sich auf dem iPhone über die App „Fitness“ (ehemals „Aktivität“) abrufen. Wenn ihr hier in der Übersicht ganz nach unten scrollt, seht ihr die aktuellen Auszeichnungen sowie den Link zu einer Übersicht mit allen aktuellen und bereits erreichten Herausforderungen. Um die gleiche Ansicht auf der Apple Watch zu erhalten, öffnet ihr die App „Aktivität“ auf der Uhr (da heißt sie noch so) und wischt zweimal nach links.