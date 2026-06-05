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Kleines Datenschutz-Werkzeug mit Grenzen

NoGlasshole: App schlägt Alarm bei Smart-Brillen in der Nähe
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27 Kommentare 27

Smarte Brillen mit integrierter Kamera sind inzwischen auch hierzulande immer häufiger anzutreffen, ohne dass diese dabei großartig auffallen würden. Modelle wie etwa die AI-Glasses von Meta oder die Smart Glasses von Samsung sehen auf den ersten Blick oft wie gewöhnliche Sonnenbrillen oder Sehhilfen aus, können jedoch Fotos und Videos aufnehmen.

Glassholes Animation

Genau hier setzt die neue iPhone-Anwendung NoGlasshole an. Die Open-Source-App soll Nutzer darüber informieren, wenn sich entsprechende Geräte in ihrer unmittelbaren Umgebung befinden.

Bluetooth-Signale statt Kameras erkennen

Die Anwendung arbeitet nicht mit Bilderkennung, sondern überwacht die Umgebung nach Bluetooth-Signalen. Viele vernetzte Geräte senden regelmäßig Kennungen aus, anhand derer sich der Hersteller identifizieren lässt. Erkennt NoGlasshole Signale von bekannten Smart-Brillen, etwa von Meta oder Snap, informiert die App per Benachrichtigung.

NoGlasshole App Iphone

Zusätzlich versucht die Anwendung eine grobe Einschätzung der Entfernung zu liefern. Nutzer sehen dann, ob sich das erkannte Gerät sehr nah, in der Nähe oder weiter entfernt befindet. Die App läuft auf Wunsch dauerhaft im Hintergrund und soll dabei möglichst wenig Energie verbrauchen.

Datenschutz-Werkzeug mit Grenzen

Der Entwickler beschreibt die Anwendung als Reaktion auf die zunehmende Verbreitung tragbarer Kameras. Hintergrund sind Berichte über den Einsatz smarter Brillen bei Aufnahmen im öffentlichen Raum sowie neue Funktionen, die teilweise auf künstlicher Intelligenz und Gesichtserkennung setzen.

Technisch kann die App allerdings nur Geräte erkennen, die tatsächlich Bluetooth-Signale aussenden. Außerdem sind Fehlalarme möglich. Da die Erkennung auf Herstellerkennungen basiert, könnten beispielsweise auch andere Produkte desselben Herstellers als Smart-Brille interpretiert werden. Der Entwickler weist selbst auf diese Einschränkungen hin.

Neben der Erkennungsfunktion bietet NoGlasshole ein weiteres Datenschutz-Werkzeug. Fotos und Videos lassen sich automatisch nach Gesichtern durchsuchen. Erkannte Personen werden direkt auf dem Gerät verpixelt, bevor die Aufnahmen weitergegeben werden.

Laden im App Store
NoGlasshole: Glasses Detector
NoGlasshole: Glasses Detector
Entwickler: Infinite Future
Preis: Kostenlos
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05. Juni 2026 um 07:56 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Cool! Warum die Hersteller das nicht automatisch mit in die Software integrieren?

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    • Und dann? Gehst du den Menschen mit einer solchen Brille aus dem Weg oder wie stellst du dir das vor? Die werden ihre Sehhilfe sicher nicht abnehmen, weil du das gerne möchtest. Das müssen sie auch gar nicht.

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  • Für was ist alles einen Markt gibt… Verrückte Welt Oo

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  • Das finde ich eine gute Idee. Super wäre, wenn es einen verbindlichen Standard für solche Brillen gäbe, wonach Personen, nicht gefilmt werden können, wenn sie ein no-Scan Tag oder Ähnliches tragen.

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    • Lieber umgekehrt:
      Wer gefilmt werden möchte, trägt so einen „Tag“.
      Alle anderen Personen sind standardmäßig verpixelt.

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    • Und verbindlich für alle Kameras. Mir ist es egal, ob das Foto mit einer Brille, Spycam oder einem iPhone gemacht wird.

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      • Slightly over the top – das würde die Arbeit von Medienschaffenden massivst beeinträchtigen.

    • Warum? Bewegst du dich in der Öffentlichkeit kann jeder gefilmt werden und das legal. Ich mache auch Videos beim Einkaufen im Rewe für YouTube und da laufen dann auch Leute durchs Bild. Kommt eben vor, ist total normal. So lange ich niemanden hinterherlaufe und auf Teufel komm raus die Kamera drauf halte. Aber ganz ehrlich, sehe ich in der Bahn ständig, dann irgendwer mal kurz vermeintlich unbemerkt sein Handy anhebt und heimlich ein Foto einer attraktiven Person macht. Das hat nichts mit dem Brillen zu tun und das wirst du auch nie vermeiden können.

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  • Finde diese Brillen nach wie vor äußerst bedenklich und was den persönlichen Datenschutz angeht unmöglich.
    Wozu braucht man den Blödsinn denn eigentlich – außer, dass den Datenkraken Meta etc. noch mehr Daten ungefragt zugespielt werden.
    So richtig wehren kann mich sich gegen diesen unsäglichen Trend wohl nicht auf offener Straße.

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    • Leider nicht mehr – ich kann mich erinnern vor ca. 10 Jahren waren die Menschen noch viel bewusster unterwegs. Solche „Brillenträger“ wurden meist (unfreundlich)aufgefordert, die Lokalität zu verlassen.

      Heute wirds direkt und indirekt gehyped, und es hat leider potential schlimmer als „1984“ zu werden.

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    • Tellerrand und so? Sehbehinderte Menschen sind dankbar für diese Technik. Besonders wenn sie noch genauer werden wird.
      Mach besser nie Urlaub in New York. Da wirst du 110 % fotografiert und gefilmt und bist danach weltweit in irgendwelchen digitalen und analogen Fotoalben zahlreicher Touristen zu finden. Und das, obwohl du nur schnell ein Pizzastück kaufen gegangen bist.

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  • Cool. Werde das gleich (nachher) mal in der Aachener Innenstadt ausprobieren….

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  • Nice, macht dann auch als watch App sinn, dass es kurz vibriert und die Distanz (evtl. sogar Richtung?) anzeigt.

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  • Gute Idee, doch wann greift endlich der Gesetzgeber ein? Es geht mir nicht um Sondergenehmigungen für besondere Personengruppen, sondern ums Prinzip. Wann und wo werden Grenzen überschritten? Chinesische & amerikanische Elektroautos können heute schon Bilder der Umgebung im Sekundentakt in die Heimat senden. Warum muss/darf das sein?

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  • Ich mach mich wegen Datenschutz tatsächlich gar nicht so verrückt wie die meisten hier.

    Sobald man ein Smartphone benutzt (egal von welchem Hersteller), wird man doch sowieso ständig abgehört.

    Wie oft kam es schon vor, dass ich mit Freunden, die auch ein iPhone haben, unterwegs war und ich zufällig ein paar Stunden später Werbung zu Themen aus unserer Unterhaltung bekomme.
    Und die einzigen internetfähigen Geräte mit Mikrofon, die wir dabei hatten, waren unsere beiden iPhones.

    Spätestens seit ich vor zwei Wochen in China auf Dienstreise war, ist bei mir sowieso Hopfen und Malz verloren. Bevor man den Ankunftsbereich der internationalen Flüge verlassen und in China einreisen darf, werden sowieso erst mal das Gesicht sowie alle zehn Finger gescannt.

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  • Da werden noch einige Konflikte auf uns zukommen. So manche nicht-ganz-so-smartbrillen werden jählings Kontakt mit Fäusten bekommen. Dies ist eine Vorhersage, nicht, das ich Gewalt befürworten würde, aber befürchten kannich es schon…

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  • Wann kommt der Brillen, Selfie-, Foto- und Filmblocker? ;)

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  • Also mein Tesla macht ständig Fotos, mehr als eine solche Brille jemals schießen könnte. Haha Da wäre der Akku schnell leer. Es reicht wenn wer ein paar Meter um das Auto läuft, er wird direkt gefilmt. Gerade wo so viele meinen, Teslas zerkratzen zu müssen, ist das eine super Sache. Die Aufnahmen werden aber auch nicht ewig gespeichert. Viele wollen wohl nicht in modernen Zeiten leben. Andere Länder hängen uns immer mehr ab. Technologie kann man nicht aufhalten, dies ist absolut unmöglich. Eine Verzögerung schadet nur. Gesetzlich darf man gerne einen Rahmen schaffen aber der muss dann in genau die andere Richtung gehen als die Leute es sich hier wünschen.

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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