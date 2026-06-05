NoGlasshole: App schlägt Alarm bei Smart-Brillen in der Nähe

Smarte Brillen mit integrierter Kamera sind inzwischen auch hierzulande immer häufiger anzutreffen, ohne dass diese dabei großartig auffallen würden. Modelle wie etwa die AI-Glasses von Meta oder die Smart Glasses von Samsung sehen auf den ersten Blick oft wie gewöhnliche Sonnenbrillen oder Sehhilfen aus, können jedoch Fotos und Videos aufnehmen.

Genau hier setzt die neue iPhone-Anwendung NoGlasshole an. Die Open-Source-App soll Nutzer darüber informieren, wenn sich entsprechende Geräte in ihrer unmittelbaren Umgebung befinden.

Bluetooth-Signale statt Kameras erkennen

Die Anwendung arbeitet nicht mit Bilderkennung, sondern überwacht die Umgebung nach Bluetooth-Signalen. Viele vernetzte Geräte senden regelmäßig Kennungen aus, anhand derer sich der Hersteller identifizieren lässt. Erkennt NoGlasshole Signale von bekannten Smart-Brillen, etwa von Meta oder Snap, informiert die App per Benachrichtigung.

Zusätzlich versucht die Anwendung eine grobe Einschätzung der Entfernung zu liefern. Nutzer sehen dann, ob sich das erkannte Gerät sehr nah, in der Nähe oder weiter entfernt befindet. Die App läuft auf Wunsch dauerhaft im Hintergrund und soll dabei möglichst wenig Energie verbrauchen.

Datenschutz-Werkzeug mit Grenzen

Der Entwickler beschreibt die Anwendung als Reaktion auf die zunehmende Verbreitung tragbarer Kameras. Hintergrund sind Berichte über den Einsatz smarter Brillen bei Aufnahmen im öffentlichen Raum sowie neue Funktionen, die teilweise auf künstlicher Intelligenz und Gesichtserkennung setzen.

Technisch kann die App allerdings nur Geräte erkennen, die tatsächlich Bluetooth-Signale aussenden. Außerdem sind Fehlalarme möglich. Da die Erkennung auf Herstellerkennungen basiert, könnten beispielsweise auch andere Produkte desselben Herstellers als Smart-Brille interpretiert werden. Der Entwickler weist selbst auf diese Einschränkungen hin.

Neben der Erkennungsfunktion bietet NoGlasshole ein weiteres Datenschutz-Werkzeug. Fotos und Videos lassen sich automatisch nach Gesichtern durchsuchen. Erkannte Personen werden direkt auf dem Gerät verpixelt, bevor die Aufnahmen weitergegeben werden.