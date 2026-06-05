App-Tipp: HexPlore kartiert Reisen anhand von Fotos

Wer seine Reisen dokumentieren möchte, greift häufig zu Anwendungen, die besuchte Länder auf einer Weltkarte markieren. Der Entwickler Alastair McNeill verfolgt mit seiner neuen iPhone-App HexPlore einen anderen Ansatz. Statt ganze Staaten als bereist zu markieren, wertet die Anwendung die Standortdaten in der Fotomediathek aus und berechnet, welche Regionen der Erde Nutzer tatsächlich besucht haben.

Die Idee dahinter ist einfach: Wer einige Tage in Mälmo verbracht hat, hat damit nicht automatisch Schweden bereist. Ebenso sagt eine Zwischenlandung auf einem Flughafen wenig über die tatsächliche Reiseerfahrung in einem Land aus. HexPlore versucht deshalb, Reisen präziser abzubilden.

Fotomediathek als Reisetagebuch

Nach dem Start durchsucht die App die auf dem iPhone gespeicherten Fotos nach GPS-Daten, was auch bei größeren Sammlungen nur einige Sekunden in Anspruch nimmt. Aus den so ermittelten Standorten erstellt HexPlore eine Karte, die die Welt in viele kleine sechseckige Bereiche unterteilt.

Jedes Feld steht für einen tatsächlich besuchten Ort. Auf diese Weise entsteht ein deutlich detaillierteres Bild der eigenen Reiseaktivitäten als bei klassischen Länderlisten. Nutzer erhalten zudem eine Schätzung darüber, wie viel Prozent der weltweiten Landfläche sie bislang selbst erkundet haben.

Der Entwickler beschreibt die Anwendung als bewusst einfach gehalten. Nach der Freigabe des Fotozugriffs erstellt die App die Karte automatisch. Eine manuelle Eingabe von Reisezielen oder Aufenthaltsorten ist nicht erforderlich.

Datensparsam und komplett kostenfrei

Auffällig ist auch das Geschäftsmodell. Während viele Reise-Tracker mittlerweile auf kostenpflichtige Abonnements setzen, wird HexPlore komplett kostenlos angeboten. Laut Entwickler gibt es weder laufende Gebühren noch eine Registrierungspflicht.

Die Auswertung der Bilder erfolgt direkt auf dem Gerät. Die Standortdaten und Fotos werden nicht in eine Cloud hochgeladen. Nutzerkonto, Anmeldung oder externe Datenspeicherung sind nach Angaben des Entwicklers nicht vorgesehen.

Zusätzlich können Kartenansichten exportiert und mit Freunden geteilt werden. Dadurch lassen sich Reiseprofile vergleichen, ohne lediglich die Anzahl besuchter Länder gegenüberzustellen. Stattdessen rückt die Frage in den Mittelpunkt, wie umfangreich eine Region tatsächlich erkundet wurde.

HexPlore richtet sich damit an Nutzer, die ihre bisherigen Reisen genauer nachvollziehen möchten und einen anderen Blick auf ihre persönliche Weltkarte suchen. Die Anwendung ist für das iPhone verfügbar und benötigt mindestens iOS 15