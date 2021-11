Neues Infektionsschutzgesetz: Vorfahrt für Corona-Warn-App

Zudem ist die Corona-Warn-App seit kurzem in der Lage QR-Codes zu lesen und auszuwerten, die eigentlich für die Luca-Applikation ausgestellt wurden. Die Funktion, die eigentlich schon im April bereitgestellt werden sollte, ist seit dem 9. November Teil des Funktionsumfangs der Corona-Warn-App, allerdings funktioniert diese, so die uns vorliegenden Rückmeldungen mehrerer Leser, noch immer nicht verlässlich.

So ist vorgesehen, dass zukünftig die vorrangige Nutzung der Corona-Warn-App angeordnet werden kann. In der Beschlussempfehlung heißt es dazu, dass angeordnet werden kann:

Bereits in der vergangenen Woche hat der Bundestag über die Änderungen am Infektionsschutzgesetz (IfSG) beraten und hier unter anderem beschlossen , dass die sogenannte „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ auslaufen soll. Bereits in zwei Tagen, am Donnerstag den 25. November, wird dies der Fall sein.

