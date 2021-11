Ausprobiert: MagGo 623-Ladegerät mit zusätzlicher AirPods-Auflage

Wer also noch eine iPhone-Ablage für den Schreib- oder Nachttisch benötigt, kann hier guten gewissen zugreifen. Anwender, die eine flexible Stromversorgung benötigen, sehen sich auf dem Markt noch mal nach Alternativen um. Die MagGo 623 ist in Lavendel, Schwarz und Weiß0 jeweils mit 20 Prozent Preisabzug auf der Amazon-Produktseite zu haben.

Was weniger gut angekommen ist, ist das Gewicht des Ladegerätes. Der kleine Zylinder wiegt satte 400 Gramm. Dieses sorgt dafür, dass sich die MagGo-Ladedose weder für den Urlaub noch zum Mitnehmen ins Büro eignet, sonder eigentlich da stehen bleiben will, wo die Ladebasis einmal von euch platziert wurde.

Was uns gut gefallen hat: Sind gerade keine Geräte aktiv, nimmt die schwere Ladebasis nur wenig Platz in Anspruch. Zudem liegt im Lieferumfang nicht nur eine USB-C-Kabel bei, sondern auch eines der neuen USB-C-Netzteile vom Typ PowerPort III Cube mit 20 Watt . Der Zylinder steht auf einem rutschfesten Gummifuß, macht einen wertigen Eindruck und besitzt auf seiner Rückseite eine USB-C-Buchse für das Kabel des Netzteils.

Der MagGo 623 wird erst seit dem vergangenen Monat auch in Deutschland angeboten und richtet sich an iPhone-Nutzer, die über ein iPhone 12 oder 13 mit MagSafe-Rückseite und ein Paar der kabellosen AirPods-Ohrhörer mit drahtloser Ladehülle verfügen. Die ist bei den AirPods Pro und den AirPods 3 automatisch der Fall.

