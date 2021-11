Black Friday: Nanoleaf Starter-Kits und Philips Hue Lightstrip

Im Rahmen der laufenden Black-Friday-Angebote hat Amazon heute auch die Beleuchtungs-Abteilung geöffnet und hier nicht nur den Preis fast aller Nanoleaf-Starter-Kits nach unten geschraubt , sondern bietet auch die Philips Hue Lightstrips in der White & Color Ambience-Ausgabe mit massivem Preisnachlass an.

Insert

You are going to send email to