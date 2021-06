„Neue Voicemail“: Erneut Betrugsversuch per SMS

Dieser Link ist in vielen SMS unterschiedlich – ebenso wie die Nummer des angeblichen Absenders. Schnell denkt man, auf der eigenen Handy-Mailbox hätte jemand eine neue Nachricht hinterlassen und will sie anhören. Doch Achtung: Tippen Sie nicht auf den Link! Er führt nicht zu Ihrer Mailbox. Stattdessen sollen Sie eine neue App installieren. Die können zum Beispiel Daten Ihres Smartphones kopieren und stehlen, massenhaft unbemerkt SMS über Ihre Handynummer verschicken oder Ihrem Gerät andere Schäden zufügen.

Die Spam-Lawine, vor der sich damals auch iOS-Anwender in Acht nehmen mussten, griff so sehr um sich, dass wenige Tage nach den ersten Sichtungen sogar die Bundesregierung vor den SMS-Nachrichten warnte. ifun.de berichtete:

