Podcast-App Procast: Neue Funktionen für das Ausnahme-Projekt

In der jüngsten Aktualisierung neu hinzugekommen ist nun ein Modus speziell für Kinder. Die Kids-Funktion sorgt dafür, dass das Podcast-Verzeichnis nur noch speziell die für Kinder produzierten Shows anzeigt und dem eigenen Nachwuchs so die selbstständige Wahl der zu hörenden Episoden auf dem elterlichen iPhone ermöglicht.

Wer will kann manuell zwischen den Verfügbaren Ansichten wechseln, hat aber auch die Möglichkeit sich auf die automatisch Umschaltung zu verlassen, die in Abhängigkeit von Tageszeit und Bewegung zwischen den verfügbaren Ansichten umschaltet.

Die Ansicht „Schlaf gut“ richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die Podcasts zum Einschlafen hören, setzt auf ein abgedunkeltes Hintergrundbild und stellt die Schlummeroptionen in den Vordergrund.

Die Ansicht „Unterwegs & Mobil“ richtet sich an Hörer die mit dem Fahrrad oder im Auto unterwegs sind, bietet große Tasten an und offeriert zudem, das Display dauerhaft eingeschaltet zu lassen.

Die vollständig kostenfreie Podcast-Applikation Procast verfolgen wir seit ihrem App Store-Debüt Anfang 2018. Seitdem ist viel passiert, in den letzten Wochen hat die Entwicklung des spendenfinanzierten Podcast-Players aber noch mal richtig an Fahrt aufgenommen.

