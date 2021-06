Xbox Cloud Gaming: Microsoft bringt Spiele-Abo aufs iPhone

Die Kompromiss-Lösung ist fertig. Was eigentlich als native Applikation auf iPhone und iPad hätte starten sollen, hat Microsoft jetzt in Form einer Web-Anwendung für den Desktop und die mobilen Browser von Apples Mobilgeräten an den Start gebracht. Sonst, dies hat Cupertino zwischendurch klar gemacht, hätte es Xbox Cloud Gaming schlicht nicht in Apples Software-Kaufhaus geschafft.

Starting today, Xbox Cloud Gaming is running on custom Xbox Series X hardware, and available to all @XboxGamePass Ultimate members with Windows 10 PCs and Apple phones and tablets, via browser, across 22 countries. https://t.co/HYuvbHGBUg #XboxGamePass — Xbox Wire (@XboxWire) June 28, 2021

Zwar startet das Spiele-Abo Xbox Cloud Gaming offiziell als „Beta“ in den Markt, mit Blick auf die lange Testphase die in Form einer „closed Beta“ bereits absolviert wurde, scheint es sich bei dem Zusatz jedoch eher um eine Vorsichtsmaßnahme zu handeln – das klassische underpromise and overdeliver also.

So ist Xbox Cloud Gaming ab sofort für alle Nutzer des Xbox Game Pass Ultimate in 22 Ländern verfügbar. In diesen können Anwender sowohl an ihren Desktop-Rechnern als auch auf iOS- und Android-Geräten auf den Spieledienst zugreifen.

Hier verspricht Microsoft dann den Zugriff auf „über 100 großartige Spiele“, die sich direkt in der Cloud spielen lassen und fortlaufend um neue Titel ergänzt werden sollen.

13 Euro pro Monat

Zum Start bietet Microsoft den Xbox Game Pass Ultimate im Laufe der ersten drei Monate für jeweils 1 Euro an, anschließend kostet das sich automatisch verlängernde Abo dann dann 12,99 Euro pro Monat.

Im iPhone-Lager wird zur Nutzung mindestens iOS 14.4 sowie eine WLAN- beziehungsweise LTE-Datenverbindung mit einer Downstream-Geschwindigkeit von mindestens 10 MBit/s vorausgesetzt. Welche Spiele zum Auftakt des Angebotes zur Verfügung gestellt werden, lässt sich auf der offiziellen Übersicht des Xbox Game Pass Spielekataloges in Erfahrung bringen.

Zwar bieten mehrere der verfügbaren Titel Touch-Steuerelemente zum Zocken an, Microsoft empfiehlt den Einsatz eines Xbox Wireless Controller jedoch ausdrücklich. Wer einen DualShock 4 Wireless Controller besitzt kann auch diesen per Bluetooth mit seinem Gerät verbinden.