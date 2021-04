Neue „Post & DHL“-App: Version 7 bedient Packstationen (ohne Display)

Nur wenige Tage nach Inbetriebnahme der 7000 Packstation in Deutschland (diese steht übrigens in Niestetal bei Kassel) hat die Deutsche Post DHL Group heute Ausgabe 7 ihrer „Post & DHL“-App zum Download im App Store bereitgestellt und legt ihren Fokus auf die Bedienung der personalsparenden Paketannahme-Punkte.

Bislang noch häufig mit Display: Die Packstation

So führt die neue „Post & DHL“-App jetzt eine verbesserte Bedienung der App-gesteuerten Packstationen ein, die bislang in der gesondert erhältliche iPhone-Applikation „Packstation Kompakt“ ausgelagert war.

Damit sind die Weichen gestellt: Die Packstationen der Post dürften zukünftig immer häufiger auf die bislang noch oft verbauten Touchscreens verzichten, um die gesamte Interaktion auf die Smartphones ihrer Kunden auslagern.

Für Packstationen ohne Display

In der neuen „Post & DHL“-App sichert sich die Packstation jetzt ein eigenes Tab, das sowohl beim bevorstehenden Versand neuer Pakete und Päckchen als auch beim Abholen eingegangener Sendungen konsultiert werden muss. Dafür wurde das Layout der erst im Sommer 2020 mit Ausgabe von Version 5.0 komplett runderneuerten Applikation abermals etwas umgestellt. So wandert etwa der Abholcode für neue Sendungen in den Bereich „Abholbereit“.

Nach Angaben der Deutsche Post DHL Group sollen sich die deutschlandweit aufgestellten Packstationen in den kommenden zwei Jahren erneut knapp verdoppeln. 2023 sollen 12.500 Packstationen als Knotenpunkte für die Sendungen im Bundesgebiet bereitstehen.

Zuletzt hatte die Deutsche Post DHL Group wieder eine Apple Watch-Erweiterung zur Verfügung gestellt, neue Matrix-Briefmarken lanciert, mit denen eine einfache Brief-Nachverfolgung realisiert wurde und mit einer neuen App-Briefmarke ohne Aufpreis das teure Handyporto ersetzt. E-Mail-Kunden von Web.de und GMX können seit einigen Tagen zudem auf eine Briefankündigung der Post zugreifen.