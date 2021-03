Post, GMX und WEB.DE ermöglichen Briefpost-Empfang per E-Mail

Nachdem Post, GMX und WEB.DE im vergangenen Sommer ihren Service „Briefankündigung“ gestartet haben, kann jetzt auch der Inhalt eines klassischen Briefes vorab auf digitalem Weg zugestellt werden. Nutzer des Dienstes können jetzt schon vor der physischen Zustellung eines Briefes eine E-Mail empfangen, die neben der Briefankündigung auch ein PDF-Dokument mit dem Inhalt des Schreibens enthält.

Die Dienstleistung steht für Nutzer der von GMX und WEB.DE in Kooperation mit der Deutschen Post angebotenen Briefankündigung per E-Mail als erweiterte Option kostenlos zur Verfügung. Voraussetzung ist neben einem E-Mail-Konto bei einem der beiden Anbieter allerdings auch eine entsprechende Beauftragung der Versender. Zum Start wird der neue Service den Anbietern zufolge bereits von 50 Großversendern, darunter Vodafone Deutschland und Otto, sowie mehr als 10.000 kleineren und mittleren Unternehmen unterstützt.

Jan Oetjen, Geschäftsführer von GMX und WEB.DE (Bild: GMX/WEB.DE)

Zusätzlich zum Foto des Umschlags wird dann auch der Brief selbst im PDF-Format vorab schon an den Adressaten übermittelt. Hilfreich soll dies unter anderem dann sein, wenn man für längere Zeit verreist oder sonst nicht in der Lage ist, wichtige Briefe zu erhalten. Die Beschränkung auf E-Mail-Konten bei den beiden Post-Partnern schränkt den potenziellen Nutzerkreis allerdings deutlich ein. Als kostenpflichtige, vom Anbieter unabhängige Alternative wäre hier höchstens das monatlich mit 24,99 Euro zu Buche schlagende E-Post-Angebot zu nennen.

Die Kooperationspartner versprechen im Zusammenhang mit dem Angebot hohe Sicherheit. Dazu zählen die verschlüsselte Übertragung der Dokumente sowie eine spezielle Absendersignatur. Die Möglichkeit zur vollständigen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung besteht aber bislang nicht. Dies wurde zwar bereits angekündigt, die Kooperationspartner nennen jedoch noch keinen konkreten Termin für die Bereitstellung. Für zusätzlichen Schutz der teils persönlichen Inhalte wird empfohlen, sein E-Mail-Konto bei GMX und WEB.DE mittels der damit verfügbaren Zwei-Faktor-Authentifizierung zu schützen.