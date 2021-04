AirTag gefunden? Apple erklärt was zu tun ist

Handfeste Informationen zu den gestern von Apple neu vorgestellten AirTags erreichen uns aktuell nur tröpfchenweise. Mittlerweile kennen wird Preise, Liefertermine und Zubehör, viele Fragen zum Alltags-Einsatz der Sachenfinder waren bislang allerdings noch unklar.

Gefundene AirTags werden per NFC eingescannt

Etwa, wie Anwenderinnen und Anwender am besten reagieren, wenn diese herrenlose AirTags in freier Wildbahn finden. Oder auch die Frage, was zu tun ist, wenn euch das eigene iPhone über einen in der Nähe ausgemachten AirTag-Taler informiert, der sich mit euch bewegt.

Zwei Fragen, die Apple jetzt konkret adressiert hat und nebenbei auf mehrere Details eingeht, die so bislang noch nicht erläutert wurden.

Herrenlose AirTags fangen an zu Piepsen

So erklärt Apple, dass man bereits bei der Konzeption viel Wert auf Datenschutz gelegt und Mechanismen integriert habe, die ein unerwünschtes Tracking verhindern sollen. Etwa wenn euch jemand heimlich einen AirTag in die Reisetasche legt und diesen nach eurem Aufbruch immer mal wieder ortet.

Um dies zu verhindern, informiert die „Wo ist?“-App, wenn sich ein AirTag mit euch bewegt. Diesen könnt ihr zum Piepsen bringen und so schnell finden. AirTags, die schon längere Zeit keinen Kontakt mehr mit dem iPhone der Person hatte, die dieses gekauft und eingerichtet hat, geben ebenfalls ein Geräusch ab. Wir lange der Zeitraum ist, präzisiert Apple aktuell noch nicht.

Dafür weist Apple darauf hin, dass sich mitreisende AirTags auch deaktivieren lassen und bittet Anwender die Angst um ihre Sicherheit haben, umgehend die entsprechenden Strafverfolgungsbehörden zu kontaktieren. Diese könnten im Fall der Fälle mit Apple zusammenarbeiten, würden dafür aber die Seriennummer des AirTags benötigen.

Gefundene AirTags per NFC einscannen

Von euch gefundene AirTags und Gegenständen an denen ein AirTag befestigt wurde, lassen sich per NFC einscannen und bieten euch, sollte der Eigentümer diese bereits als verloren markiert haben, eine Kurznachricht mit einer Möglichkeit der Kontaktaufnahme.

Die sogenannte Lost-Mode-Message lässt sich dabei auf jedem NFC-fähigen Smartphone anzeigen – also nicht nur auf dem iPhone, sondern auch auf Android-Modellen.