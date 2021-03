„Post & DHL“ auf der Apple Watch verfügbar

Im vergangenen Jahr hat die Post ihre neue iOS-App Post & DHL vorgestellt. Umfassend überarbeitet vereint die Anwendung den Leistungsumfang der ehemaligen DHL-App mit nun in digitaler Form verfügbaren, klassischen Postfunktionen. So kann man über die App mittlerweile auch Briefmarken-Codes kaufen und diese mit eingeschränkten Tracking-Funktion handschriftlich auf Sendungen verwenden. Nach diversen, mit Funktionserweiterungen verbundenen Updates ist die App in der neuesten Version auch wieder auf der Apple-Watch verfügbar.

Der neue Apple-Watch-Ableger der Post-App bringt die persönliche Sendungsliste inklusive einer optionalen Detailansicht zu den einzelnen Einträgen auf die Apple-Uhr und liefert aktuelle Informationen per Push-Mitteilung.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, die Einstellungen zum DHL-Kundenkonto direkt über die App zu verwalten. Hier lassen sich beispielsweise Ablageort und alternative Abgabeadressen hinterlegen. Darüber hinaus hat die Post eine Übersicht der in der App gekauften Briefmarken integriert.