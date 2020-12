App-Briefmarke ohne Aufpreis: Post zeigt „Dos and Don‘ts“

Nach Jahren des teuren Handyportos, das zwar problemlos per SMS angefordert werden konnte, neben dem Briefmarken-Entgelt aber stets auch eine zusätzliche Service-Pauschale in fast schon frecher Höhe von 40 Cent pro Sendung veranschlagte, können wir gar nicht oft genug auf die neue mobile Briefmarke der Post hinweisen.

Der Dienst, der am 30. November mit Ausgabe der generalüberholten Version 6.0 der iPhone-Anwendung „Post & DHL“ startete, verzichtet auf die Zusatzgebühren und kostet genau so viel wie das reguläre Porto. In der iPhone-App geordert, ist die mobile Briefmarke nach dem Bezahlvorgang 14 Tage lang gültig und muss für den Brief-Versand als zweizeiliger Code auf den Briefumschlag oben rechts geschrieben werden, auf dem sonst die Briefmarke prangt.

Schwarzer Stift, zwei Zeilen, saubere Schrift

Unter mobilebriefmarke.de hat die Post inzwischen „Dos and Don‘ts“ zum Beschriften eigener Umschläge veröffentlicht und bittet darum, mit sauberer Handschrift und möglichst nicht über vorhandene Druckfläche zu schreiben.

Wichtig ist ebenfalls, dass der Code nicht in einem durch, sondern zwingend in zwei Zeilen auf den Umschlag geschrieben werden muss. Kunden sollen einen dunklen Stift, Kugelschreiber oder dünnen Filzstift nutzen.

Teil einer großen Service-Offensive

Die mobile Briefmarke ist Teil einer neuen Service-Offensive der Post, zu der die Live-Verfolgung von Paketen in Echtzeit, Brief-Ankündigungen per E-Mail, die neuen Packstationen vom Typ „Post & Paket 24/7“ sowie Sendungsverfolgung von Briefen im Internet zählen.

Bezahlt werden kann die mobile Briefmarke derzeit ausschließlich über die Online-Bank PayPal. Auf eine Integration von Apple Pay verzichtet die neue iPhone-Anwendung „Post & DHL“ derzeit noch.

Die App der Post kann auf iPhone und iPad installiert werden, ist 50MB groß und steht seit gestern in der fehlerbehebenden Version 6.0.1 zum Download bereit.