Großes Funktionsupdate verfügbar
Neue Eufy-App: Mehr Kontrolle für Kameras und HomeBase
Eufy baut seine App nach dem Start der runderneuerten Version 6.0 im Januar 2025 erstmals spürbar aus. So steht jetzt Version 6.0.8 bereit und bringt eine ganze Reihe neuer Funktionen für Kameras, HomeBase-Systeme, Mähroboter und weitere Geräte. Dazu kommen Änderungen an der Oberfläche sowie Verbesserungen bei Einrichtung und Videowiedergabe.
Für aktuelle Kameras führt Eufy eine automatische Wahl der Aufnahmeauflösung ein, die sich an die jeweilige Szene anpasst. Im Livebild lässt sich die aktuell verwendete Videoqualität nun direkt erkennen. Die Wiedergabe soll zudem schneller starten, mit geringerer Verzögerung arbeiten und Bild und Ton zuverlässiger synchron halten.
Bei Problemen während der WLAN-Einrichtung kann die App eine Selbstdiagnose durchführen. Auch die automatische Geräteerkennung und die webbasierte Netzwerkkonfiguration wurden überarbeitet. Für PoE-Geräte gibt es zusätzliche Hinweise zur Verkabelung.
HomeBase Pro wird zum WLAN-Verstärker
Eine größere Erweiterung betrifft die HomeBase Pro. Sie unterstützt mit dem Update einen Wi-Fi-Direct-Extend-Modus und kann damit als Repeater für verbundene Kameras dienen. Ziel ist eine stabilere Verbindung über größere Entfernungen. Bei der Migration einer HomeBase weist die App nun außerdem auf den Schutz der eingesetzten Festplatte hin, um Datenverluste zu vermeiden.
Das passt zu Eufys grundsätzlich stark auf lokale Speicherung ausgerichtetem Kamerasystem. Auch günstige Modelle wie die Indoor Cam C31 speichern ohne verpflichtendes Cloud-Abo. Für größere Installationen übernimmt die HomeBase zusätzliche Aufgaben und bündelt die Aufzeichnungen mehrerer Geräte.
Neu sind außerdem Smart-Scene-Karten auf der Startseite, über die sich lokal ausgeführte Automationen schneller aufrufen lassen. Verzögerungen innerhalb des Sicherheitssystems können detaillierter für einzelne Geräte konfiguriert werden.
Von Milchpumpe bis SD-Karten-Prüfung
Auch kleinere Änderungen verteilen sich quer durch das Eufy-Sortiment. SD-Karten werden vor dem Formatieren auf ihre Qualität geprüft. Bei fehlgeschlagenen Kopplungen führt ein Tastendruck direkt zum Kundendienst und kann gleichzeitig die benötigten Protokolldaten übertragen.
Mähroboter erhalten verständlichere Hinweise zum Diebstahlschutz und zusätzliche Hilfestellungen für Spot Mowing. Bei Saugrobotern zeigt die Firmware-Aktualisierung nun deutlicher an, wenn das Gerät während des Vorgangs neu startet. Eufy erweitert zudem die Funktionen seiner Baby-Monitore sowie das Dashboard für die vernetzte Milchpumpe.
Wir setzen seit Jahren auf die Indoor-Kameras von Eufy und empfehlen diese auch im Freundes- und Familienkreis, wenn wir nach abo-freien Überwachungslösungen gefragt werden.
Na hoffentlich kapieren die dann auch bald, dass iOS 27 das FHD-Limit bei den Kameras aufhebt. Bislang werden die Eufy Kameras selbst in der Eufy App auf FHD bei Stream und Aufzeichnung kastriert, wenn man HomeKit nutzt .,..
Bin mit Kombi aus Klingel, HB3 und diversen Cams sehr zufrieden.
Was noch etwas nervt:
Geofencing so einstellen, dass man sich gegenseitig mit anderen Familienmitgliedern nicht trackt.
Also automatisch deaktivieren und aktivieren ohne die andere zu benachrichtigen.
Mir fehlt in diesem Zusammenhang noch die Möglichkeit, Geofencing und Zeitplan zu verknüpfen; will sagen: das System soll sich beispielsweise in der Nacht „scharf“ schalten, ohne dass ich es manuell in der App einschalten muss.
Danke! Das fordere und suche ich schon Ewigkeit! Weiß jemand, ob es per Home Assistent funktioniert ?
Ich habe mit dem Geofencing auch so meine Probleme. Schnalle nicht ob alle über den gleichen Account angemeldet werden sollen oder jeder seinen eigenen Account haben muss ich sie dann irgendwie zusammenführe oder gegenseitig freischalten muss.
Ifun, habt ihr mal Tipps dazu? Nutze HB3 und 4 Außenkameras. Will das, wenn keiner da ist GEO das versteht und scharf geht, ist aber einer da oder kommt (großer Radius) , das System auf einen anderen Modus schaltet.
Danke für Tipps von der Community.
Leider funktioniert das Geofencing mit mehreren Nutzern überhaupt nicht zuverlässig, weshalb wir es deaktiviert haben. Man konnte sich nicht darauf verlassen, dass es korrekt arbeitet, was zu mehreren Fehlalarmen führte.
Da hat eufy leider seine Hausaufgaben nicht gemacht – bei anderen Anbietern funktioniert es einwandfrei; schade.
Also bei uns klappt das gut allerdings kriegen halt bspw. alle eine eine Nachricht wenn keiner mehr zu Hause ist (= Info sobald die letzte Person raus geht) und sobald irgendwer nach Hause kommt.
Gut wäre auch mal eine automatische Löschfunktion nach definierbaren Regeln für aufgenommene Clips um der DSGVO gerecht zu werden. Ich lösche doch nicht alle Clips meiner Kamera einzeln.
Oder hat hier jemand einen Tipp wie das heute schon komfortabel geht? Abgesehen vom Komplettlöschen natürlich.
Die werden doch rollierend überschrieben.
Ist halt nicht konform…
Einfach aufnehmen und den letzten Stand automatisch löschen, wenn der Speicher voll ist ;)
Bei uns werden durch die KI auch alle Personen getrackt. Find ich nicht weiter schlimm und stört mich auch wo anders nicht. Bei uns im Neubaugebiet hat jedes Haus ne Video Klingel, da weiß keiner was die aufzeichnen und wo das dann landet.
Klar wird das rollierend überschrieben aber rechtlich ist das ja nicht ausreichend. Wenn jetzt 30 Tage keiner mehr vor der Kamera rumspringt und sie nicht auslöst, bleiben die clips deutlich Länger gespeichert als vom Gesetzgeber erlaubt. Und natürlich ist es den meisten Leuten egal und mir wäre es auch wurscht – nur wenn dir einer dumm kommen will, dann kann es teuer werden.
Wie kommst du auf 30 Tage? Personenbezogene Daten dürfen nur so lange gespeichert werden, wie es für den Zweck der Verarbeitung erforderlich ist. 48 bis 72 Stunden gelten als datenschutzkonform, da in diesem Zeitraum üblicherweise festgestellt werden kann, ob ein aufklärungsbedürftiger Vorfall (z. B. Einbruch, Vandalismus) vorliegt.
War nur ein Beispiel. Wenn man es begründen kann, könnten aber auch 30 Tage gehen. Ich kann ja zb auch mal längere Zeit im Urlaub sein und die Aufnahmen nicht sichten.
Eine feste gesetzliche Speicherfrist gibt es nicht. Die DSGVO nennt weder Stunden noch Tage, sondern stellt auf Zweck, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit ab. Je nach konkreten Umständen können daher auch wesentlich längere Speicherintervalle zulässig sein – etwa wenn längere Abwesenheitszeiten berücksichtigt werden müssen und Vorfälle sonst erst deutlich später festgestellt werden können. Eine pauschale maximale Speicherdauer gibt es schlicht nicht.
Sind wir mal ehrlich, 99 % der Aufnahmen werden nicht datenschutzkonform sein. Aufnahmen die da wochenlang oder monatelang auf der Festplatte liegen verstoßen alle dagegen. Von Aufnahmen, welche mehr als nur das eigene Grundstück drauf habe spreche ich noch gar nicht
Toll wäre, wenn Crossover mit der Pro endlich mal funktionieren würde.
Habt ihr auch das Problem, dass eure verschiedenen Kameras verschiedene Oberflächen in der App haben?
Z.B. kann ich bei manchen Kameras den aufgezeichneten Stream direkt ansteuern, bei anderen sind es zwei Klicks mehr.
Ja, voll nervig, Einstellungen sind je nach Kamera woanders. Ist seit Anfang an so
Es wäre echt cool, wenn man beim Eufy NVR System einen „Benutzerdefinierten Sicherheits Modi“ selbst erstellen könnte und nicht nur die fünf Vordefinierten zur Auswahl hat!
Anwesend; Abwesend; Zeitgesteuert; GEO und Deaktiviert.