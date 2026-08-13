Neue Eufy-App: Mehr Kontrolle für Kameras und HomeBase

Eufy baut seine App nach dem Start der runderneuerten Version 6.0 im Januar 2025 erstmals spürbar aus. So steht jetzt Version 6.0.8 bereit und bringt eine ganze Reihe neuer Funktionen für Kameras, HomeBase-Systeme, Mähroboter und weitere Geräte. Dazu kommen Änderungen an der Oberfläche sowie Verbesserungen bei Einrichtung und Videowiedergabe.

Für aktuelle Kameras führt Eufy eine automatische Wahl der Aufnahmeauflösung ein, die sich an die jeweilige Szene anpasst. Im Livebild lässt sich die aktuell verwendete Videoqualität nun direkt erkennen. Die Wiedergabe soll zudem schneller starten, mit geringerer Verzögerung arbeiten und Bild und Ton zuverlässiger synchron halten.

Bei Problemen während der WLAN-Einrichtung kann die App eine Selbstdiagnose durchführen. Auch die automatische Geräteerkennung und die webbasierte Netzwerkkonfiguration wurden überarbeitet. Für PoE-Geräte gibt es zusätzliche Hinweise zur Verkabelung.

HomeBase Pro wird zum WLAN-Verstärker

Eine größere Erweiterung betrifft die HomeBase Pro. Sie unterstützt mit dem Update einen Wi-Fi-Direct-Extend-Modus und kann damit als Repeater für verbundene Kameras dienen. Ziel ist eine stabilere Verbindung über größere Entfernungen. Bei der Migration einer HomeBase weist die App nun außerdem auf den Schutz der eingesetzten Festplatte hin, um Datenverluste zu vermeiden.

Das passt zu Eufys grundsätzlich stark auf lokale Speicherung ausgerichtetem Kamerasystem. Auch günstige Modelle wie die Indoor Cam C31 speichern ohne verpflichtendes Cloud-Abo. Für größere Installationen übernimmt die HomeBase zusätzliche Aufgaben und bündelt die Aufzeichnungen mehrerer Geräte.

Neu sind außerdem Smart-Scene-Karten auf der Startseite, über die sich lokal ausgeführte Automationen schneller aufrufen lassen. Verzögerungen innerhalb des Sicherheitssystems können detaillierter für einzelne Geräte konfiguriert werden.

Von Milchpumpe bis SD-Karten-Prüfung

Auch kleinere Änderungen verteilen sich quer durch das Eufy-Sortiment. SD-Karten werden vor dem Formatieren auf ihre Qualität geprüft. Bei fehlgeschlagenen Kopplungen führt ein Tastendruck direkt zum Kundendienst und kann gleichzeitig die benötigten Protokolldaten übertragen.

Mähroboter erhalten verständlichere Hinweise zum Diebstahlschutz und zusätzliche Hilfestellungen für Spot Mowing. Bei Saugrobotern zeigt die Firmware-Aktualisierung nun deutlicher an, wenn das Gerät während des Vorgangs neu startet. Eufy erweitert zudem die Funktionen seiner Baby-Monitore sowie das Dashboard für die vernetzte Milchpumpe.

Wir setzen seit Jahren auf die Indoor-Kameras von Eufy und empfehlen diese auch im Freundes- und Familienkreis, wenn wir nach abo-freien Überwachungslösungen gefragt werden.