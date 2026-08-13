BALOC 2.0: Offline-Karten und GPX-Routen fürs Gelände

BALOC macht mit Version 2.0 einen größeren Schritt in Richtung Outdoor-Navigation. Die App kombiniert ihre bisherige Höhen- und Streckenerfassung nun mit Offline-Vektorkarten, GPX-Routenverfolgung und einer Anzeige der vertikalen Aufstiegsgeschwindigkeit. Registrierung, Werbung oder die Übertragung von Standortdaten sind weiterhin nicht vorgesehen.

Offline-Karten und GPX-Routen

Die neuen Karten basieren auf OpenStreetMap-Daten und lassen sich für die Nutzung ohne Internetverbindung herunterladen. Sie zeigen Geländeschattierung, SAC-Wanderskala und Schwierigkeitsgrade für MTB-Singletrails. Importierte GPX-Routen erscheinen als Referenz auf der Karte. Ergänzend blendet BALOC Wegpunkte für Hütten, Gipfel und Unterstände ein.

Für die Höhenmessung führt die App Daten des Barometers mit GPS beziehungsweise GNSS zusammen. Daraus berechnet sie neben dem Höhenprofil auch die aktuelle Aufstiegsgeschwindigkeit. Die Apple Watch startet und stoppt Aufzeichnungen, zeigt Herzfrequenz und weitere Werte. Trainings lassen sich mit Apple Health synchronisieren.

Bereits im vergangenen Jahr wurde BALOC um Werkzeuge für längere Touren erweitert. Damals kamen unter anderem das Zusammenführen mehrerer Messungen, ein automatischer iCloud-Export und zusätzliche Höhendaten für Apple Health hinzu.

Ein neuer Editor entfernt versehentlich aufgezeichnete Abschnitte am Anfang oder Ende einer Tour. Das Höhenprofil wird anschließend neu berechnet. Aktivitätsgrafiken können Karte, Höhenprofil, Kennzahlen und Fotos zusammenfassen.

Pro+ ergänzt den bisherigen Einmalkauf

Bei der Preisstruktur trennt Entwickler Felix Kampmann künftig zwischen der kostenlosen Basisfunktion und Pro+. Offline-Vektorkarten, GPX-Routenverfolgung und POIs gehören zum neuen Abonnement. Wer die frühere Pro-Version als Einmalkauf erworben hat, behält sie dauerhaft und erhält mehrere Funktionen aus Version 2.0 ohne Zusatzkosten. Für das Upgrade auf Pro+ gilt im ersten Jahr ein Rabatt von 50 Prozent.

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Kampmann weist in den Unterlagen zu BALOC 2.0 zudem darauf hin, dass die App ohne Benutzerkonto auskommt und Streckendaten lokal oder optional in der persönlichen iCloud speichert. Die ursprüngliche App hatten wir 2021 erstmals vorgestellt, damals noch mit Schwerpunkt auf Höhenprofilen und GPX-Export.